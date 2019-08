La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/ago/2019 Primera D:

Los titulares empataron 1-1 con gol de Mariano Filiosi. En tanto, los suplentes cayeron 3-0. Ayer por la mañana, el plantel de Puerto Nuevo continuó con su preparación para el próximo campeonato de la Primera D con un nuevo amistoso de pretemporada. En esta oportunidad se midió ante Acassuso, equipo que participa de la Primera B Metropolitana, y el saldo fue empate 1-1 en el duelo entre titulares y derrota 3-0 en el cotejo entre suplentes. En este encuentro que se desarrolló en las instalaciones del Parque San Martín del CEAMSE, la dupla técnica conformada por Carlos Pereyra y Norberto Silvero dispuso la siguiente formación titular: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Nahuel Jerez, Ezequiel Ramón; Emanuel Russo (ex El Porvenir y Central Ballester), Agustín Campana, Santiago Palacios, Mariano Filiosi; Nazareno Gómez y Brian Fassone. En este primer partido del amistoso, que terminó 1-1, el gol Auriazul llegó por intermedio de Filiosi. Luego, en la segunda parte del encuentro, en el enfrentamiento entre suplentes, Acassuso se impuso por 3-0. Con este amistoso, el plantel de Puerto Nuevo llegó a los once encuentros de preparación en esta pretemporada, después de los disputados anteriormente frente a Quilmes, Deportivo Armenio, Luján, un combinado de jugadores libres, Central Ballester, Villa Dálmine, Deportivo Morón, Victoriano Arenas, Sarmiento de Zárate y El Porvenir. De esta manera, el Portuario va acercándose cada vez más al inicio de la próxima temporada de la Primera D, la cual estará arrancando el 7 de septiembre como visitante frente a Deportivo Paraguayo por la primera fecha del Torneo Apertura. En ese sentido, la entidad del barrio Don Francisco busca cerrar la incorporación del sampedrino Lautaro Velasco (hijo de Sandro, ex Villa Dálmine), quien hizo inferiores en Tigre e interesa mucho a la dupla técnica Pereyra-Silvero.



MARIANO FILIOSI ANOTÓ EL GOL PORTUARIO ANTE ACASSUSO.

#PuertoNuevo Esta mañana, en el Parque San Martín, igualó 1-1 frente a Acassuso en un nuevo amistoso de pretemporada. El gol Auriazul lo marcó Mariano Filiosi. La formación: Díaz Peyrous; N. Rodríguez, Cuenos, Jerez, Ramón; Russo, Palacios, Campana, Filiosi; N. Gómez y Fassone. pic.twitter.com/0aMCUyx8lg — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 22, 2019

