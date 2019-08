La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/ago/2019 Se incendia una casa en La Josefa







Fue ayer por la madrugada. Todo indica que el fuego comenzó a partir de un desperfecto en un electrodoméstico. Un caloventor en mal estado habría sido el origen del incendio que tuvo lugar ayer por la madrugada en una vivienda sobre la calle Padre Martino, en el barrio La Josefa donde, según vecinos del lugar, moraba un hombre solo, de apellido Peña. Los Bomberos Voluntarios llegaron al lugar alrededor de las 2 de la mañana con el Móvil 48 y la asistencia de un camión cisterna. Una vez controladas las llamas -las cuales habrían ganado prácticamente la totalidad de la propiedad- se realizaron trabajos de enfriamiento para asegurar la imposibilidad de que se inicie el fuego de manera espontánea. Defensa Civil colaboró en el operativo e incluso se contó con la presencia del Comando Patrulla – Zona 5. Un móvil del SAME asistió al señor Peña, quien se encontraba conmocionado pero en buen estado de salud.

#Dato incendio de vivienda en barrio La Josefa. Ocurrió esta madrugada en Padre Martino al 1600, por causa de un caloventor. Bomberos ?? móvil 48 y 41, apagaron el fuego y enfriaron durante una hora. CP ?? zona 5, Defensa Civil y SAME ?? sin traslado, no se registraron víctimas. pic.twitter.com/U0U7fxZN2R — Daniel Trila (@dantrila) August 22, 2019

