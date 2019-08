Más de 10 mil nuevos focos de incendio sufre la selva tropical brasileña, sobre todo la cuenca del Amazonas, donde son afectadas más de 68 reservas protegidas. El Amazonas arde. Es una extensión de 7 millones de km2 de selva húmeda donde habitan 250.000 nativos. Tiene la capacidad de producir el 25% de agua fresca del mundo y aquí habita el 33% de la biodiversidad del mundo. El Amazonas es el pulmón del planeta. A pesar de esto se pierde diariamente 137 especies de plantas, animales e insectos, el 20 % de la amazonia ha sido destruido ya que cada año se pierden 14 m hectáreas de bosques. Enfrentamos el riesgo de un "hapartheid climático" en el que los más ricos pagan para escapar del calor, el hambre y los conflictos, mientras que se deja sufrir al resto del mundo. (Philip Alston). Alston señaló en un nuevo informe que el cambio climático afectará principalmente a los más vulnerables y "puede empujar a 120 millones de personas más bajo la línea de pobreza para 2030". El informe calcula que para 2050 habrá además cerca de 140 millones de desplazados por el calentamiento global solamente en Africa Subjahariana, el sur de Asia y Latinoamérica. Aún se consigue que la temperatura no aumente más de 1,5º C. Para 2100 las temperaturas serán tan extremas en algunas regiones, que muchos enfrentarán falta de alimentos y peores condiciones de salud. Argentina está los países (10) que más deforestaron en el mundo en los últimos 25 años. Según se perdieron 7.600.000 hectáreas de selvas y bosques. (300.000 por año). Lo que equivale a la superficie de un país como Escocia. (UN SOLO EJEMPLO): ÑANDUBAY árbol de 3 a 13 mts altura, fuste corto y copa aparasolada achatada e irregular, florece de septiembre a noviembre. Está amenazada por pérdida de hábitat. Desmontan para sembrar soja! (Provincia de Entre Ríos: Basabilbaso-Urdinarrain-Gilbert-San Salvador). "El glifosato el agroquímico más usado en Argentina (agua y aire contaminados). Escuela Bartolito Mitre (Gualeguaychú). Directora y niños a través de las ventanas en plena clase vieron fumigar a 50 mts. La directora lleva en su sangre de por vida irreversibles consecuencias de tamaña acción criminal. RESPONSABLES: MONSANTO-SYNGENTA-BAYER-NIDERA-BASF-DU PONT-ATANOR Y DOW. Patricio Eliesegui Periodista, Estela Lemes Docente y Fabián Tommasi, hermanitos Portillo, Andrea Kloster, Ailén Ducret tenía 18 años, falleció: fueron y son testigos. Carcinogénesis ("Apellido") Cáncer ("Nombre"). Plantación TAJIBER (1929-2019) 623 hectáreas. Tres Patitos 222. Llega a más de 2.500.000 hogares x mes. (CGFSA). PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS VECINOS DEL HUMEDAD. Patrimonio natural y cultura. NO A LA REZONIFICACION. SOY CAMPANENSE, ESTOY CON UDS.

Opinión:

17 días de desgracia

Por Hugo Del Teso

