La excelencia en audio camina por Campana

La European Mobile Media Association designó a Sergio Melón como jurado nacional para las competencias de "Car Audio" que organice en la Argentina. "Es un lindo desafío y un hermoso reconocimiento, además de poner a Campana en el mapa de la actividad", dice el dueño de SGM High Perfomance. Luego de asistir a un taller de entrenamiento dos días que tuvo lugar en Lanús, Sergio Melón, integra el exclusivo círculo de jurados argentinos habilitados por la European Mobile Media Association (EMMA) para las competencias de "Car Audio" que se organicen en la Argentina. De hecho, la primera tendrá lugar el próximo 20 de octubre en el Centro de Exposiciones de Miguelete, en Av. Gral. Paz y 25 de Mayo en la que se calificarán 5 categorías en diferentes especialidades: Sound Quality; ESQL; ESPL; Carreras y Multimedia. "Son muchos parámetros a distinguir, pero para dar una idea, hay un gran divisor de aguas: el audio original, y el modificado. Pero acá no estamos hablando tanto de potencia, no se premia al que suene más fuerte, sino a la calidad y precisión sonora. Entonces, hay que saber muy bien qué es lo que se busca, y cómo calificarlo. Para eso tenemos una serie de herramientas y parámetros a los cuales atenernos y así fundamentar el veredicto", explica el dueño de SGM High Perfomance, el taller de Iriart y Av. Varela. EMMA Argentina realizó su primer entrenamiento de Juez Nacional a fines de junio con el apoyo del Juez Principal internacional, Francesco Richichi, que viajó desde Italia a Buenos Aires para la oportunidad. Fueron 19 asistentes, entre ellos Sergio, quienes se entrenaron en el taller de Chemical Guys, Lanús. "El sábado, hablamos sobre qué es EMMA, sobre el comportamiento de los jueces, las categorías y las clases, y también cubrimos todos los aspectos de juicio sobre SQ, ESPL, ESQL, Instalación y Carreras. Y el Domingo hicimos las prácticas guiados por el propio Francesco Richichi; mientras que Germán Schulmeister, otra eminencia, explicó en un automóvil cómo juzgar la instalación en un vehículo. Luego todos los asistentes pudimos hacer prácticas de evaluación, unificar criterios y despejar dudas. Realmente, es un lindo desafío y un hermoso reconocimiento a nuestra trayectoria, además de poner a Campana en el mapa de la actividad. Nunca hay que olvidar que somos la Cuna del Primer Automóvil Argentino".

"No se premia al que suene más fuerte, sino a la calidad y precisión sonora", dice Melón sobre las competencias de la European Mobile Media Association. 30 AÑOS En marzo pasado, la firma creada por Sergio Melón y Patricia Águila cumplió 30 años de trayectoria. "Arrancamos colocando stereos y parlantitos a fines de los 80’s. Hoy la cosa se complejizó bastante", dice Sergio con una sonrisa y recuerda que, en realidad, todo empezó varios años antes. "Tenía 12 años e intervine mi bicicleta: una Aurorita rodado 24. Le puse luces de giro, posición y freno. También radio y un dínamo para cargar dos baterías de moto…", señala en su taller de Iriart 816 y esquina Varela.



La excelencia en audio camina por Campana

