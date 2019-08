Efemérides del día de la fecha: 23 de agosto

P U B L I C



DÍA DEL INTERNAUTA En este día se conmemora la primera vez que Tim Berners-Lee, creador de Internet, abrió la web al público en el año 1991. En el año 1980, el ingeniero británico Berners-Lee fue contratado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) para crear una base de datos, en cuestión de meses cumplió satisfactoriamente con la tarea; es por esto que el CERN lo vuelve a contratar 4 años después y le encarga crear un sistema para el intercambio de información exclusivamente entre científicos. Así, en el año 1991 se crea la primera página web (http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html) en la cual se explica qué es la web, cómo fue construida y cómo se usa. Al respecto de la apertura de la web Berners-Lee dijo: "La web es más una creación social que técnica. La diseñé para un efecto social -para ayudar a las personas que trabajan juntas- y no como un juguete técnico. El objetivo último de la web es apoyar y mejorar nuestra existencia en la telaraña mundial."

ÉXODO JUJEÑO La derrota del ejército patriota frente a los realistas en la "Batalla de Huaqui" y el desesperado pedido de relevo por parte del capitán del ejército, Juan Martín de Pueyrredón, al Triunvirato alegando problemas de salud propiciaron la llegada de Manuel Belgrano a Jujuy. El abogado tenía encomendado reorganizar y rearmar a las tropas del Ejército del Norte, un ejército con hombres mal vestidos, heridos, enfermos y con armamento precario, fue tal la indignación del recién llegado que le escribió una carta a Bernardino Rivadavia, Secretario del Primer Triunvirato, diciendo: "usted me ha ofrecido atender a este ejército: es preciso hacerlo y con la celeridad del rayo, no por mí, pues al fin mi crédito es poco, sino por la patria". No obstante, la respuesta que recibió fue la total indiferencia de Buenos Aires. La caída de Cochabamba a manos de los realistas junto al rápido avance emprendido por el brigadier Juan Pío Tristán y el mariscal José Manuel de Goyeneche con más de 3000 a sus mandos fueron un golpe duro para Belgrano que se encontraba con soldados insuficientes para imponer resistencia a los invasores; desesperado por la situación, se comunica con Buenos Aires pidiendo refuerzos, sin embargo, las órdenes que recibe del Triunvirato son contundentes: retroceder a Córdoba. Así, Belgrano ordena a la población abandonar sus hogares y destruir todo lo que pueda servirles a los españoles en su llegada; la orden fue acatada inmediatamente por la sociedad que quemó sus cosechas, destruyó sus casas y envió sus productos a Tucumán. Aquel 23 de agosto del año 1812, 1500 personas siguieron a Belgrano dejando atrás sus hogares con la esperanza de que la patria venciera a los españoles. La protección de los civiles estaba a cargo de las tropas del general Eustoquio Díaz Vélez que cuidaba la retaguardia constantemente acosada por los realistas; el 3 de septiembre el enfrentamiento fue inevitable llevándose a cabo el "Combate de Las Piedras" que terminó con la victoria de los patriotas. Esto hace que Belgrano detenga el éxodo en Tucumán, reúna a sus tropas y con el apoyo de los tucumanos que habían sumado hombres, caballos y armas, se enfrenta a los españoles en la "Batalla de Tucumán" y logra otra victoria. LA SELECCIÓN SALE CAMPEÓN OLÍMPICO POR SEGUNDA VEZ Un día como hoy en el año 2008, el complejo de Sergio "Checho" Batista ganaba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, China. El plantel argentino sobresalió cosechando victorias con un equipo envidiable compuesto por Ezequiel Lavezzi, Ángel Di María, Sergio Romero, Fernando Gago, Sergio "Kun" Agüero, Lautaro Acosta y Lionel Messi. Los jugadores mayores de 23 años convocados por Batista para conformar el equipo habían sido Juan Román Riquelme, Nicolás Burdisso y Javier Mascherano. La semifinal se jugó contra Brasil, eterno rival de la Argentina, que en vano buscó arrebatarle la medalla a la selección que, con 2 goles del Kun y 1 de Riquelme, avanza a la siguiente ronda. En un sofocante día caluroso se disputó la final contra Nigeria, equipo que amargó a la selección en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el año 1996. En un partido lento y tedioso con un marcador inmóvil, un pase de Messi activó a "El Fideo" que desde la mitad de la cancha se hizo con el control de la pelota y llegado el momento en que el arquero se adelantó la picó convirtiendo el único gol del partido que sentenció la victoria de la Argentina.

