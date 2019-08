Será por la mañana, en el estadio de Mitre y Puccini, antes de viajar a Tucumán. La delegación partirá mañana desde Aeroparque. El partido frente a San Martín está pautado para el domingo a las 16.00 en La Ciudadela. Después de su auspicioso debut como local frente a Instituto (victoria 2-0 con goles de Catriel Sánchez y Marcos Arturia), la semana de Villa Dálmine transcurrió con mucha tranquilidad y con la mente puesta en San Martín de Tucumán, su rival de este domingo por la segunda fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. Será, sin dudas, una de las excursiones más complejas que deba afrontar el Violeta esta temporada, por la lejanía y por el escenario en el que saldrá a jugar frente a uno de los grandes candidatos al ascenso a la Superliga. Seguramente, La Ciudadela estará repleta para acompañar la primera presentación en el campeonato del Ciruja, que no pudo debutar frente a Almagro (partido postergado) y que el pasado miércoles fue eliminado de la Copa Argentina en los penales por Argentinos Juniors. "Va a ser durísimo, pero también un partido muy lindo para jugar en Tucumán. Por el clima que se vive en la cancha de ellos, que siempre es difícil, con mucha gente. Y también porque nos falta seguir aceitando mucho los movimientos. Partido tras partido nos vamos a ir conociendo más. Incluso, hay chicos que se sumaron la semana pasada y que están preparados para jugar", señaló el capitán Matías Ballini sobre este compromiso tras la victoria sobre Instituto. La última práctica en Campana de Villa Dálmine antes del viaje será en la mañana de hoy en el estadio de Mitre y Puccini. Allí, el entrenador Lucas Bovaglio definirá la nómina de jugadores que el sábado por la mañana emprenderán vuelo rumbo a Tucumán desde Aeroparque. Una lista que podría confirmar luego del entrenamiento, en la conferencia de prensa pautada para el mediodía. En principio, el DT no introduciría variantes en la formación titular y repetiría los mismos once jugadores que saltaron a la cancha en el debut frente a Instituto. Es decir: Juan Manuel Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Denis Brizuela; Fabricio Brener, Catriel Sánchez y David Gallardo. Sin embargo, donde podría haber variantes es en el banco de suplentes, quizás con la aparición del mediocampista Facundo Affranchino, quien está completando su segunda semana con el plantel tras su incorporación.

FABRICIO BRENER TUVO UNA DESTACADA ACTUACIÓN ANTE INSTITUTO Y SEGUIRÍA COMO TITULAR EN TUCUMÁN. NUEVA DERROTA DE INSTITUTO Perdió 3-2 como local ante Sarmineto. Hoy juegan Atlético Rafaela vs Tigre. Anoche, en Córdoba, se puso en marcha la segunda fecha del campeonato de la Primera Nacional. Y después de perder en Campana, Instituto sumó otro resultado negativo: cayó 3-2 como local frente a Sarmiento de Junín en un encuentro correspondiente de la Zona 2. Todos los goles del partido se dieron en el primer tiempo: a los 2 minutos, Claudio Pombo adelantó al visitante, pero rápidamente, Mateo Bajamich igualó para La Gloria en el tercer minuto de juego. A los 27, Pablo Magnin puso el 2-1 para el elenco de Junín, que nuevamente apenas pudo sostener esa ventaja: tres minutos después, Martín Pino estableció el 2-2. Sin embargo, cuando se cerraba la primera parte volvió a aparecer Magnin, quien empujó un rebote corto que dio el arquero Germán Salort para anotar su segundo tanto y poner otra vez arriba a Sarmiento. Finalmente, ese 3-2 ya no se movería en el segundo tiempo y, de esa manera, el Verde lograría su primera victoria de la temporada (en la primera fecha empató sin goles con Santamarina de Tandil), mientras que Instituto volvería a quedarse con las manos vacías después de la derrota 2-0 sufrida en nuestra ciudad. Hoy continuará la segunda fecha y también la acción de la Zona 2, cuando Atlético Rafaela reciba desde las 19.05 horas la visita de Tigre. La Crema, dirigida por Walter Nicolás Otta, igualó 1-1 como visitante con Brown de Adrogué en su debut, mientras que el Matador de Victoria cayó 2-1 como local ante Quilmes. #VillaDálmine En la conferencia de prensa previa al viaje a Tucumán, Lucas Bovaglio confirmó dos cambios entre los 18 convocados: Cuevas y Picazzo por Orosco y Veliez. Los 11 serían los mismos que en la victoria 2-0 vs Instituto. pic.twitter.com/U5JsdR3Pcu — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 23, 2019 #VillaDálmine Este domingo enfrentará a San Martín de Tucumán como visitante por la 2da fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. El encuentro, que comenzará a las 16.00, será dirigido por Nelson Sosa (foto), quien tendrá como asistentes a Hugo Páez y Ernesto Callegari. pic.twitter.com/7j8JvnYEQB — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 22, 2019

Primera Nacional:

Villa Dálmine realiza hoy su último entrenamiento

