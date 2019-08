La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/ago/2019 Fútbol 5 Femenino:

Mañana se conocerán los dos semifinalistas que faltan en la ChampionsLiga y también se jugará la última fecha de la Superliga. El Torneo Pink de Fútbol 5 Femenino que se desarrolla en el predio El Mundialista vivirá mañana una jornada muy importante de cara a las definiciones de la ChampionsLiga (certamen en el que están los mejores seis equipos de la primera fase) y la Superliga (integrada por los ocho restantes). Por un lado, se conocerá a los dos equipos que disputarán las semifinales de la ChampionsLiga con Plan B y La Selección; y por el otro, se definirá el ordenamiento final de la Superliga, que jugará su última fecha antes de los cruces de Cuartos de Final. CHAMPIONSLIGA Culminadas las cinco fechas de la fase de grupo, Plan B (1º con 13 puntos) y La Selección (2º con 10) avanzaron directamente a semifinales, mientras que los otros cuatro equipos se cruzan en dos series para definir a los otros dos semifinalistas. Por un lado, Real Bañil (3º con 7) se mide con Hierros Campana (6º con 2). Y por el otro, Yacansa (4º con 6) se enfrenta con Las Anónimas (5º con 4). El pasado sábado se disputaron los partidos de ida de estas dos series y los resultados fueron: -Real Bañil 1 (Paloma Slavin) - Hierros Campana 1 (Jacqueline Smith). -Yacansa 2 (Aylen Herrera x2) – Las Anónimas 1 (Mariel Rossini e/c). Las revanchas, en tanto, se jugarán mañana sábado y definirán qué equipos avanzarán a semifinales. Yacansa vs Anónimas se medirán desde las 13.00, mientras que Real Bañil vs Hierros Campana lo harán a partir de las 14.15. SUPERLIGA El pasado sábado se disputó la sexta y anteúltima fecha, en una jornada donde se destacó el triunfo de Desertoras sobre Drink Team, dos equipos que llegaban con puntaje ideal a este enfrentamiento. Los resultados del pasado sábado fueron los siguientes: -El Rejunte 3 – Rústicas 0. Goles: Triana Ocampo (2) y Carolina Pasquet (REJ). -Desertoras 5 – Drink Team 4. Goles: Florencia Suárez (2), Marianela Romero (2) y Tatiana Medina (DES); Karen Ramírez (2), Pamela Dell Acqua y Paola Ruiz Díaz (DT). -Chimuelas 3 – Cheetahs 2. Goles: María Victoria Zarantonello, Catalina Médici y Julieta Casella (CHI); Lucía Romero y Ximena Traverso (CHE). -Mala Mía 6 – Armate Uno 0. POSICIONES: 1) Desertoras, 18 puntos; 2) Chimuelas y Drink Team, 15 puntos; 4) El Rejunte, 9 puntos; 5) Mala Mía, 7 puntos; 6) Cheetahs y Armate Uno, 3 puntos; 8) Rusticas, 1 punto. PRÓXIMA FECHA: Cheetas vs Rústicas (13.15), Mala Mía vs Drink Team (14.30), Desertoras vs Chimuelas (15.30) y El Rejunte vs Armate Uno (15.45). GOLEADORAS: 1) María Victoria Zarantonello (Chimuelas), 18 goles; 2) Tatiana Medina (Desertoras), 15 goles; 3) Karen Ramírez (Drink Team) y Florencia Suárez (Desertoras), 9 goles.

