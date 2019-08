Breves: Polideportivas

DEBUTÓ RAMSES CASCÚ Después de no haber tenido participación en el primer partido, el campanense Ramsés Cascú (jugador del Club Ciudad de Campana) debutó ayer en el Mundial de Vóley Sub 19 que se está disputando en Túnez. Fue en el partido que Argentina perdió 3-1 frente a Egipto por la segunda fecha del Grupo C (parciales de 23-25,16-25, 25-21 y12-25). Con este resultado, el combinado nacional suma ahora una victoria (3-1 a México en el debut) y una derrota. Y su próximo rival será Alemania (hoy a las 9.00), último campeón europeo de la categoría que quedó libre en esta segunda fecha tras perder 3-2 con Egipto en el debut. En el otro partido de la zona disputado ayer, Japón superó 3-0 a México. Así, las posiciones del Grupo C quedaron de la siguiente manera: 1) Egipto, 5 puntos; 2) Japón y Argentina, 3 puntos; 4) Alemania, 1 punto; 5) México, sin puntos. VICTORIA VS JAPÓN En el marco de su preparación rumbo al Mundial de China 2019, la Selección Argentina de Básquet venció ayer 108 a 93 a Japón en un amistoso disputado en el Saitama Super Arena de Tokio (estadio que se utilizará en los próximos Juegos Olímpicos). Los máximos anotadores del conjunto nacional fueron Nicolás Brussino (21 puntos), Luis Scola (20) y Nicolás Laprovittola (17). Hoy, los dirigidos por Sergio Hernández llegarán a China, donde antes de iniciar la competencia (el 31 de agosto) tendrán otros dos ensayos preparatorios: el lunes frente a Rusia y el martes contra España. SE SORTEÓ EL US OPEN Ayer se realizó el sorteo de los cuadros del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. En New York, sobre superficie dura, el bahiense Guido Pella (19º preclasificado) tendrá un duro debut frente al español Pablo Carreño Busta; mientras que Diego Schwartzman (20º) iniciará su camino ante el holandés Robin Haase. En tanto, el cordobés Juan Ignacio Londero se presentará ante el estadounidense Sam Querrey; el azuleño Federico Delbonis lo hará contra el australiano Alexei Popyrin; y el correntino Leonardo Mayer chocará frente al francés Antoine Hoang. En el cuadro masculino, el serbio Novak Djokovic, N° 1 del mundo y campeón defensor, debutará frente al español Robert Carballés, mientras que Rafael Nadal jugará con el australiano John Millman. En tanto, el suizo Roger Federer espera por un jugador surgido de la clasificación. Entre las mujeres, la japonesa Naomi Osaka, N° 1 del mundo y campeona defensora, se presentará ante la rusa Anna Blinkova, aunque el partido más atractivo de la primera ronda femenina será el que protagonicen la estadounidense Serena Williams y la rusa Maria Sharapova. TRUNGELLITI, A UN PASO El santiagueño Marco Trungelliti venció ayer 6-4 y 6-3 al británico James Ward por la segunda ronda de la clasificación al US Open y quedó a una victoria de acceder al cuadro principal del último Grand Slam del año. Su rival por ese boleto será el holandés Tallon Griekspoor. #Voley El campanense Ramsés Cascú debutó hoy en el Mundial de Voley Sub 19 en Túnez. Fue en la derrota 3-1 de Argentina ante Egipto por la 2da fecha del Grupo C. En la primera, el combinado nacional había superado 3-1 a México. Mañana viernes, Argentina vs Alemania (9.00) pic.twitter.com/5J3KMAdr4e — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 22, 2019

Breves: Polideportivas

