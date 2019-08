Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 23/ago/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 23/ago/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RIVER TOMÓ VENTAJA Como local, River Plate venció anoche 2-0 a Cerro Porteño de Paraguay en el inicio de la serie de Cuartos de Final de la Copa Libertadores de América. En el Monumental, el elenco dirigido por Marcelo Gallardo se impuso con dos goles de penal, uno en cada tiempo: en el primero convirtió Ignacio Fernández y en el segundo, Rafael Santos Borré. En el complemento, antes del 2-0, al Millonario le anularon vía VAR un gol a "Nacho" Fernández por mano de Matías Suárez. La revancha se jugará el próximo jueves en Asunción. El ganador se enfrentará en semifinales al vencedor de la serie que Boca Juniors definirá en La Bombonera frente a Liga de Quito con la ventaja de tres goles que consiguió en Ecuador. SAN LORENZO VS ARSENAL Esta noche se pondrá en marcha la cuarta fecha de la Superliga con un partido muy atractivo: desde las 21.00, el líder Arsenal (9 puntos) recibe en Sarandí la visita de San Lorenzo (tiene 7 y es uno de los cuatro escoltas). El conjunto dirigido por Sergio Rondina acumula tres victorias en tres partidos y suma nueve triunfos en fila contando la racha final de la pasada temporada de la Primera B Nacional. En tanto, el Ciclón llega de empatar 2-2 con Rosario Central y volvería a tener al campanense Nicolás Blandi entre los titulres. SUPERLIGA: FECHA 4 La programación de esta cuarta fecha continuará mañana con cuatro encuentros: Gimnasia (LP) vs Defensa y Justicia (13.15), Vélez Sarsfield vs Newells (15.30), Rosario Central vs Patronato (17.45) e Independiente vs Colón (20.00). Luego, el domingo jugarán: Godoy Cruz vs Estudiantes (11.00), Unión vs Lanús (13.15), Central Córdoba vs Racing Club (15.30), River Plate vs Talleres (17.45) y Banfield vs Boca Juniors (20.00). La fecha se completa el lunes con Aldosivi vs Atlético Tucumán (19.00) y Huracán vs Argentinos (21.10). ZÁRATE DESGARRADO Mauro Zárate aportó la mala noticia dentro de la gran noche que vivió Boca en Quito el jueves por la noche (victoria 3-0 en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores): el delantero, quien debió ser reemplazado a los 19 minutos del primer tiempo, se desgarró en el sóleo derecho. La lesión fue confirmada ayer, luego que el plantel Xeneize regresara Buenos Aires. Ahora, Zárate tendrá entre tres y cuatro semanas de recuperación, por lo que se perderá el partido de vuelta ante Liga de Quito y también el súper clásico frente a River Plate por la Superliga. PRIMERA B METRO En un pendiente de la primera fecha del Torneo Apertura, Los Andes venció anoche 1-0 a Villa San Carlos con gol de Guillermo Pereira y logró su primera victoria de la temporada. Hoy, en tanto, comenzará la tercera fecha con el duelo que Tristán Suárez y Fénix sostendrán en Ezeiza desde las 15.30 horas. PRIMERA C La quinta fecha del Torneo Apertura se abrirá esta tarde con tres partidos: El Porvenir vs Deportivo Laferrere, Leandro N. Alem vs Deportivo Merlo y Sportivo Italiano vs San Martín de Burzaco (todos los encuentros comienzan a las 15.30).

