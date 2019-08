El gran impacto del "cambio climático"

Hace unos años atrás hablábamos sobre el cambio climático y el problema que causaría en el mundo, pero hoy en día no podemos ignorar los daños que ya existen y que acciones tenemos que realizar para contrarrestar los daños existentes. ¿Cómo se originan todos estos daños? Las emisiones de CO2 aumentaros a causa de las fábricas, afectando los Gases de Efecto Invernadero (GEI). El efecto invernadero es producido de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres vivos ya que impide que parte del calor del sol se propague hacia el espacio y hace la tierra habitable. El GEI es un fenómeno donde los gases retienen el calor que el suelo emite por el sol, evitando que la energía solar vuelva inmediatamente al espacio. Si no evitamos el cambio climático, se registrarán fenómenos meteorológicos más violentos como: - Hasta el 2050 habrá unas 250 mil defunciones cada año debido a las olas de calor y desastres naturales. - El aumento del nivel del mar desaparecerá las zonas costeras, dónde más de la mitad de la población mundial vive. - Los contaminantes del aire afectarán las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. - Hoy en día se encuentran más de 5 mil especies de animales en peligro de extinción como: 11% de aves, 20% de los reptiles, 34% de los peces y el 25% de los anfibios y mamíferos. Pero cómo podemos hacer para evitar el cambio climático, Seguros Mapfre nos brinda estos sencillos tips: - Ahorra energía eléctrica en el hogar y apuesta la iluminación LED. - No dejes el cargador de tu celular enchufado si no lo estás utilizando. - Toma duchas cortas ahorras agua y energía eléctrica para calentarla. - Movilízate en cualquier medio de transporte que no emita CO2. - Reduce, recicla y reutiliza los metales y plásticos (envases y bolsas). - Planta un árbol, ya que pueden absorber el CO2 emitido por el hombre. Si practicamos estos pequeños pero significativos cambios, el impacto será positivo y contribuirá con el medio ambiente. Fuente: www.mapfre.com.pe

El gran impacto del "cambio climático"

