LOS CONVOCADOS EN SAN MARTÍN Para recibir a Villa Dálmine, en lo que será su primera presentación en el campeonato de la Primera Nacional, la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez convocó 19 jugadores: a los arqueros Ignacio Arce y Pedro Fernández; a los defensores Rodrigo Moreira, Abel Luciatti, Pier Barrios, Lucas Diarte, Emiliano Purita y Nahuel Menéndez; a los mediocampistas Juan Ignacio Mercier, Gonzalo Lamardo, Matías Fissore, Nicolás Castro, Fernando Brandán, Mauro Bellone y Claudio Mosca; y a los delanteros Lucas González, Gonzalo Rodríguez, Luciano Pons y Ramiro Costa. Para El Ciruja será su primera presentación en el actual campeonato de la Primera Nacional, dado que en la primera fecha no pudo debutar ante Almagro como visitante por problemas en el vuelo que debía trasladar a la delegación hacia Buenos Aires. Así, su única presentación oficial de esta temporada es la del pasado miércoles, cuando fue eliminado de la Copa Argentina por penales frente a Argentinos Juniors, en un encuentro que se disputó en el estadio Pedro Martearena de Salta. El entrenador violeta se refirió a la visita de mañana a San Martín en Tucumán: "Creemos que las posibilidades de traernos un resultado positivo no son tan descabelladas". Repetiría los mismos 11 titulares que ante Instituto. Este sábado a las 9.30 desde Aeroparque saldrá el avión que depositará a Villa Dálmine en Tucumán, donde mañana desde las 16.00 enfrentará como visitante a San Martín por la segunda fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. El plantel Violeta realizó ayer por la mañana su último entrenamiento en nuestra ciudad y tras esa práctica, el entrenador Lucas Bovaglio confirmó los 18 convocados para esta excursión al Jardín de la República. En la nómina hay solo dos variantes respecto al debut ante Instituto: aparecen Lucas Cuevas y Alan Picazzo en lugar de Brian Orosco y Álvaro Veliez. Esas modificaciones se darían entre los suplentes, dado que la intención del DT es repetir los mismos once titulares de la primera presentación. Es decir: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Denis Brizuela; Fabricio Brener, Catriel Sánchez y David Gallardo. En la conferencia de prensa que brindó ayer después del entrenamiento, Bovaglio no ratificó esta alineación porque dijo que aguarda "por más confirmaciones" de la formación de San Martín. Sin embargo, explicó que "en un alto porcentaje", los titulares del Violeta serán los mismos que frente a Instituto. "Cambia el marco y el contexto en el cual vamos a jugar, pero nuestra idea es tratar de poder plasmar esta identidad que está adquiriendo el equipo tanto en Campana como en cada oportunidad que nos toque salir", afirmó el DT. "Sabemos que no va a ser fácil imponernos en un terreno como es el de San Martín, con todo un estadio en contra y con un rival que se nos va a venir encima de entrada. Al margen de eso, queremos tratar de hacer nuestro juego y ser protagonistas. Y para eso tenemos que tener una cuota de personalidad muy importante para lograr imponernos", agregó sobre lo que espera mañana por la tarde en La Ciudadela. Y en esa misma línea se mantuvo a lo largo de la conferencia de prensa: "San Martín es un rival duro, que se armó con la intención clara de ascender, con una erogación económica muy importante. Al margen de eso, creemos que las posibilidades de traernos un resultado positivo no son tan descabelladas. No pasa hoy por mi cabeza la palabra especular. Porque si voy a Tucumán a esperar que pasen los minutos, refugiándome atrás, esperando alguna contra, es muy probable que me vuelva con las manos vacías. Por eso prefiero arriesgar en busca de lo más grande. Y si nos traemos un empate será porque el partido se dio así. La idea es tratar de apostar a ganador e ir por la victoria". En cuanto al análisis del rival, Bovaglio destacó "lo bien que utiliza los pelotazos largos a Ramiro Costa", la máxima referencia ofensiva que ha presentado la dupla que integran Favio Orsi y Sergio Gómez. "A partir de eso, ellos generan mucho, porque Costa gana mucho más de lo que pierde", amplió. Además, el DT Violeta agregó que le sorprendió cómo San Martín se adaptó tácticamente al partido del último miércoles frente a Argentinos Juniors por Copa Argentina (perdió por penales) y también advirtió que "es un rival que, aun jugando mal, te puede hacer daño, lo que habla de la jerarquía que tiene su plantel". En cuanto a las variantes que podría aprovechar Villa Dálmine para lastimar al Ciruja, el entrenador apuntó a las "transiciones" de defensa a ataque, "porque San Martín ataca con mucha gente y queda partido" en esa búsqueda. "Si nosotros, con la velocidad de los extremos Brener y Gallardo, podemos salir rápidos, creo que podemos lastimarlos", estimó. Finalmente, el DT señaló que su equipo está en "un proceso de maduración lógico" y por eso, en distintos pasajes de la conferencia, mencionó la importancia de "interpretar los partidos" y "discernir los momentos" que ofrece cada encuentro. En ese sentido, respecto al compromiso de mañana en Tucumán, explicó: "Si vamos a presionar alto y San Martín elige dividir el balón con bochazos largos, que es algo que habitualmente hace, la pelota va a pasar por encima de nuestros volantes y el partido se va a transformar en uno de lucha, donde se pelea el rebote o la segunda pelota. Y creo que en ese tipo de partido no nos vamos a sentir tan cómodos, por lo que tenemos que entender que el encuentro también se puede dar como lo propone el rival y nos tendremos que adaptar a ello".

PRIMER TRIUNFO DE TIGRE Después de la derrota sufrida frente a Quilmes como local, Tigre logró anoche su primera victoria en este campeonato de la Primera Nacional al vencer 2-1 como visitante a Atlético Rafaela en un encuentro correspondiente a la Zona 2. El conjunto dirigido por Néstor Gorosito se adelantó en el marcador en el primer tiempo con un cabezazo de Ignacio Canuto (en aparente offside). Luego, en el complemento, amplió diferencias con un golazo de media distancia de Walter Montillo. Por la misma vía, Lucas Blondel descontó a los 27 del ST para los conducidos por Walter Nicolás Otta, que a pesar del empuje no pudieron llegar a la igualdad y quedaron con un punto en su cosecha (habían empatado 1-1 con Brown en Adrogué en la fecha inaugural). Esta segunda jornada había comenzado el jueves por la noche en Córdoba, donde Sarmiento de Junín venció 3-2 a Instituto. #VillaDálmine En la conferencia de prensa previa al viaje a Tucumán, Lucas Bovaglio confirmó dos cambios entre los 18 convocados: Cuevas y Picazzo por Orosco y Veliez. Los 11 serían los mismos que en la victoria 2-0 vs Instituto. pic.twitter.com/U5JsdR3Pcu — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 23, 2019

