Las Celestes buscan una victoria para aprovechar el duelo que sostendrán el líder Huracán y Santa Bárbara "E", equipo con el que comparte la segunda posición. Por la cuarta fecha de la segunda rueda de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (AHBA), la Primera Damas del Campana Boat Club recibirá esta tarde en su cancha "Héctor Tallón" a Belgrano Day School, en un partido que comenzará a las 16.00. Las dirigidas por Gabriel Sáenz se encuentran en la segunda posición de la tabla con 32 unidades, junto a Santa Bárbara "E", a tres unidades del líder Huracán (35). Por ello, el de hoy será un duelo clave para el CBC, dado que al mismo tiempo que enfrente a Belgrano Day School se estarán midiendo Huracán y Santa Bárbara "E". Sin embargo, las campanenses no pueden pensar más allá de su compromiso, por lo complejo que será: Belgrano Day School llega envalentonado, luego de aplastar 8 a 2 el pasado sábado como visitante a Hurling "C", don tripletes de sus delanteras Martina Cuesta García y Florencia Di Menna. Además, las chicas del colegio bilingüe están quintas en la tabla, con 27 puntos en 14 partidos (8 victorias, 3 empaets y 3 derrotas). El Boat Club, por su parte, buscará extender a seis la racha de partidos sin derrotas (no pierde desde el 2-3 ante Santa Bárbara ‘’E’’ del 20 de junio, por la séptima fecha de la primera rueda) y mejorar su posición en la tabla de acuerdo al resultado del duelo entre Huracán y Santa Bárbara "E". Esta 15ª fecha se completará con los siguientes partidos: Vicentinos ´´B´´ vs. Hurling ´´C´´, C.A.S.A. de Padua vs. Quilmes ´´E´´, Club Manuel Belgrano ´´B´´ vs. Los Pinos, y Luján Rugby Club vs. Comunicaciones.

CANDELA CORRATA, DEFENSORA DEL CBC.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club reciben hoy a Belgrano Day School

