El Tricolor, último en la tabla de Segunda División, enfrenta hoy como visitante a San Miguel, anteúltimo.

Por la 18ª fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana afrontará hoy un duelo clave en su lucha por la permanencia en la categoría cuando enfrente como visitante a San Miguel desde las 15.30 horas.

El Tricolor acumula siete fechas sin triunfos (un empate y seis derrotas) y así cayó al último lugar de la tabla de posiciones. Apenas un escalón por encima se encuentra San Miguel, con dos unidades más que el CCC (22 y 20 puntos respectivamente).

En caso de ganar esta tarde, el equipo de nuestra ciudad dejará ese último puesto, aunque se mantendría en zona de descenso (los dos últimos pierden la categoría de manera directa, mientras que 11º y 12º jugarán una promoción).

Sin embargo, teniendo en cuenta que el Varela Jr (25 puntos) deberá recibir al líder El Retiro, para el Tricolor sería también una buena oportunidad de descontarle al conjunto que actualmente ocupa el 12º puesto.

En su última presentación, los dirigidos por César Gigena y Nicolás Danylyszyn sufrieron una dolorosa derrota al caer 20-18 como locales frente a La Salle, que se quedó con la victoria con un penal en tiempo cumplido. Por su parte, San Miguel llega a este compromiso después de perder 47 a 36 frente a Los Cedros como visitante.

Los demás encuentros de esta 18ª fecha serán: Gimnasia de Ituzaingó vs Atlético Chascomús, Virreyes vs Mercedes, Varela Jr vs El Retiro, Club Argentino vs Las Cañas, La Salle vs Del Sur y Tiro Federal de San Pedro vs Los Cedros.