Osvaldo Fresedo, Tango Mio

Seudónimo: El Pibe de la Paternal. Bandoneonista, director y compositor 5 de Mayo 1897 - 18 de Noviembre 1984, nació en Buenos Aires en el seno de una familia de cómoda posición económica, parece haberlo marcado artísticamente. Su orquesta de estilo refinado, fue la preferida de los círculos elegantes, sin embargo pese a que el padre de Osvaldo era un rico comerciante, cuando el niño tenía 10 años la familia se instaló en La Paternal un barrio algo apartado y humilde de casas modestas y ambiente popular, la que gravitó en su destino. Allí se inició en el bandoneón, la suya fue la trayectoria más extensa en el tango, más de 1250 grabaciones dan testimonio de ella, su presencia en el disco cubrió 63 años. En 1913 comenzó a tocar en público como integrante de un terceto juvenil, del que también formaba parte su hermano Emilio en violín y que completaba una guitarra, actuaron en el Café Paulin. Tras presentarse en otros cafés del barrio, comenzó a ser identificado como El Pibe de La Paternal, distinguiéndole del también bandoneonista Pedro Maffia, conocido como El Pibe de Flores, otro barrio de Buenos Aires, no muy distante, no obstante Fresedo nunca pudo rivalizar como ejecutante con Maffia. Actuó en el cabaret Montmartre invitado por su amigo Eduardo Arolas y después en el Royal Pigall a instancias de Roberto Firpo, Arolas y Firpo. Eran figuras fundamentales del tango como instrumentistas, directores y compositores. En 1916 Fresedo conformó un antológico dúo de bandoneones con Vicente Loduca grabando en 1917 para el sello Víctor. Uno de esos registros corresponde al tango "Amoniaco" temprana obra suya. Formó posteriormente un trío con el pianista Juan Carlos Cobián y el violinista Tito Rocatagliata. El encuentro entre Fresedo y Cobián fue decisivo para la evolución orquestal del tango en los años 20. La delicadeza del gusto, los ligados, los suaves matices y los solos fantasiosos del piano apuntaban al oído de las clases altas, aunque llevando hasta ellas el mensaje musical del arrabal profundo. También en 1917 había grabado para el sello Telephone como ejecutante en la orquesta dirigida por Roberto Firpo y Francisco Canaro, que se había formado para animar bailes de carnaval en Rosario. Al año siguiente Fresedo forma su primer conjunto, en el que interviene entre otros, el pianista José María Rizzutti y el violinista Julio De Caro, que seis años después revolucionaria el género con su sexteto (que compuso en homenaje a Fresedo el tango homónimo). Fresedo actuó con tal éxito en el Casino Pigall que la suya se convirtió en la orquesta de moda. En 1921 contratado por la Víctor viajó a Estados Unidos junto con el pianista Enrique Delfino y el violinista Tito Rocatagliatta para integrar, junto a otros músicos, la orquesta típica Select que grabó medio centenar de temas. A su regreso, Fresedo rearmó su sexteto, confiando esta vez el piano a Cobián, nadie como ellos para instalar el tango en las veladas de los salones aristocráticos de Buenos Aires. Entre 1922 y 1925, continuó grabando en Víctor y luego, al pasar a Odeón, protagoniza un hecho histórico, acompaña a Carlos Gardel en dos registros los de los tangos "Perdón Viejita" (del propio Fresedo) y "Fea". El sistema de grabación es aún el acústico en 1927, el éxito de Fresedo es tal que mantiene en actuación cinco orquestas al mismo tiempo. La principal de ellas en el Cabarfet Tabaris, sobre la calle Corriente. Esto lo obliga a rotar permanentemente de un local a otro para asomar al menos en cada lugar donde toca una orquesta suya, una de estas, acompañaba los filmes mudos en el cine teatro Fénix, del Barrio de Flores, era dirigida desde el piano por Carlos Di Sarli quien luego se convertiría en un Director muy exitoso claramente influido por Fresedo. Fresedo tuvo la audacia de introducir en el tango timbres nuevos, como los del arpa y vibráfono y de utilizar discretamente la batería, eligió además con gran cuidado a sus cantores que debían armonizar con la exquisitez de su estilo orquestal. Sobresalieron en su larga trayectoria los vocalistas Roberto Ray, Oscar Serpa, Osvaldo Cordó, Armando Garrido y Héctor Pacheco. Se apoyó también, en músicos de talento, que como instrumentistas o arregladores aportaron calidad a la orquesta, como en los casos del pianista Emilio Barbato y los bandoneonistas Roberto Perez Prechi y Roberto Pancera. El repertorio de Fresedo se enriqueció con las obras escritas por ellos rara vez hallable en otros repertorios. Como compositor Fresedo fue prolífico y exitoso, su tango más célebre es el melodioso "Vida Mía" pero fueron también muy celebrados: "Pimienta", "Arrabalero", "Tango Mío", "El Once", "El Espirate", los bellísimos: "Aromas", "Volverás", "Sollozos" y "Siempre es Carnaval", "Ronda de Ases", "De Academia", "Si de mi te has olvidado". Osvaldo Fresedo integra la galería de los más grandes directores y compositores que enaltecieron el tango con su gran jerarquía.



Rincon del Tango:

Hoy; Osvaldo Fresedo

Por Raúl Berra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: