El Club Primer Automóvil Argentino "Manuel Iglesias" cumple 35 años













Logo del Club Primer Automóvil Argentino "Manuel Iglesias"

Unidos por los autos clásicos, un grupo de aficionados decidió un 24 de agosto de 1984 crear un club para hacerle honor al nombre "Cuna del Primer Automóvil Argentino" de Campana. Serían las reiteradas participaciones en distintos Rallys organizados por clubes de automóviles las que sembrarían en Patricio Sartor una inquietud que se instalaría en su mente y que no estaría dispuesta a irse hasta concretar su cometido: crear un club para los aficionados de los coches en la ciudad que dio vida al Primer Automóvil Argentino. Encantado con la propuesta de su hijo, Horacio Sartor, agarró el teléfono y se comunicó con sus conocidos que compartían la pasión por los autos y que poseían vehículos clásicos que desafiaban el tiempo con su apariencia impecable. Aquel 24 de agosto del año 1984, se realizó la primera reunión en la casa Sartor y entre conversaciones y anécdotas donde los automóviles eran los grandes protagonistas se crea el "Club Primer Automóvil Argentino" y se elige por unanimidad al dueño de casa, Horacio, como presidente. Desconocían los Sartor y los señores: Rizzo, Carena, Repullet, Allaza, Craco y Crevani que estaban haciendo historia. Sin embargo la denominación del club se sentía incompleta, como si algo faltara o mejor dicho alguien, y ese era Manuel Iglesias, el creador del Primer Automóvil Argentino, que había propiciado la fundación del Club. El nombre se completó en un almuerzo en la quinta Sartor, donde asistieron el hijo de Manuel Iglesias, Juan Carlos Iglesias Mantelini, gente del Automóvil Club Argentino (ACA) entre los que se encontraban el piloto Daniel Musso, el cronometrista Neira y Enrique Rossi, periodista de La Nación y director de la revista del ACA, y más de 50 personas apasionadas por los automóviles; ese mismo día, se firmó el acta que autorizaba al Club a llevar el nombre de Manuel Iglesias y se establecieron las bases del primer reglamento. Con la consolidación del Club llegaron las primeras actividades, así se emprendieron 5 viajes a Balcarce, en los cuales colectivos llenos de socios, se dirigieron al Museo de Fangio, lugar que cuenta con una placa del Club campanense, presenciaron las carreras del Turismo Carretera; asistieron como invitados especiales al cumpleaños de Fangio celebrado en el taller de Crespi y conocieron a ex pilotos europeos que acompañaron a "El Chueco" en su campaña por el viejo continente en la estancia de Juan Manuel Bourdieu. Luego vinieron los Rallys de Autos Clásicos, que se hicieron en 10 ocasiones, y tuvieron como destinos Capilla del Señor, Ibicuy y Gualeguaychú; las competencias del Turismo Carreteras del Ayer en los años 2002 y 2003, en las cuales se corrieron la I y II Vuelta Ciudad de Campana y que tuvieron como ganadores a Gerardo Alti con un Ford del año 38´ y Federico Petigrew con un Chevrolet del 40´; y charlas y conferencias con figuras como Alberto "Mono" Gagliardi, periodista de "Carburando", Luis Tollerutti, corredor de la carrera "Caracas-Buenos Aires" del año 1948 , y el periodista Alberto Assan junto a Raúl Cottet y "Pepe" Martins. Por otra parte, el Club le garantizó a los dueños de autos clásicos poder hacer la VTV, cosa que no se puede realizar si no se está afiliado a un club perteneciente a la Federación Argentina de Automóviles Clásicos, y un seguro para poder circular con tranquilidad. El ansiado Museo llegó en el año 1997 cuando, después de reuniones frustradas y conversaciones difusas, el presidente del Club, Patricio Sartor, junto a Juan Carlos Iglesias Mantelini y el intendente Jorge Varela inauguran en la calle Güemes el lugar que le daría el merecido reconocimiento al Primer Automóvil Argentino que, acompañado por automóviles contemporáneos, maravillarían a los visitantes. Aproximadamente 25 autos serían expuestos, cada uno con sus particularidades y una historia detrás de un aficionado por los coches que buscaba compartir su pasión con la gente. En el año 2007, centenario de la construcción del Primer Automóvil, el Club consigue que el Museo tenga su edificio propio en el Boulevard Calixto Dellepiane y le entrega al Municipio la réplica del automóvil de Manuel Iglesias que, con tanto esfuerzo y dedicación, habían llevado a cabo el entonces presidente del Club, Juan Carlos Rizzo, el titular de Titania, Norberto Rivero, el Rotary Club de Campana y la Escuela Técnica N° 1 "Luciano Reyes". Sin embargo, a medida que las metas se iban cumpliendo llegaban con ellas las dificultades que impedían al Club avanzar. Una de ellas sería la personería jurídica, trámite largo que consumió tiempo, dinero y energías, y que se pudo conseguir después de años de mareos burocráticos. Hoy el Club celebra sus 35 años con alegría y orgullo por el legado construido a lo largo de los años y que representa a Campana como la "Cuna del Primer Automóvil Argentino". Su presidente Adrián Chiorazzo considera esta fecha "un logro importantísimo porque yo vi al Club nacer y sé lo que se trabajó y sufrió para llegar a los 35 años". Por otra parte el ex presidente Juan Carlos Rizzo agrega: "Es un orgullo porque siempre fue mi aspiración que el Club se mantuviera en pie, tuvimos 3 caídas en las que parecía inevitable su desaparición pero nunca nos dejamos vencer y logramos sacarlo adelante." Para celebrar este acontecimiento el Club invita a la comunidad a participar de sus festejos el día viernes 30 de agosto a las 20 horas en el hall del Edificio 6 de Julio con una exposición de cuadros, trofeos y publicaciones que narran la historia del Club y a las 20.30 en el Teatro Pedro Barbero el profesor Alberto Hernández dará la charla "Juan Gálvez. Su vida y su trayectoria deportiva". La entrada es libre y gratuita.

El Primer Automóvil Argentino (derecha) junto a la réplica





Juan Carlos Rizzo, ex presidente del Club, junto a los pilotos Juan Manuel Fangio, Ciro Lorenzetti y el mecánico Carlos Petri





Socios del Club en el Museo "Primer Automóvil Argentino"



