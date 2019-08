Efemérides del día de la fecha: 24 de Agosto

DÍA DEL LECTOR Fue instituido por el Congreso de la Nación en el año 2012 mediante la Ley 26.754 con el propósito de conmemorar el nacimiento de Jorge Luis Borges y divulgar la lectura. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nació el 24 de agosto del año 1899 en Buenos Aires. A los 6 años descubrió que quería ser escritor, 2 años después, inspirado en un personaje de Don Quijote de la Mancha escribe su primera fábula "La visera fatal". A los 10 años publica en un periódico la traducción de "El príncipe feliz" de Oscar Wilde, algo sencillo para el niño que hablaba inglés desde los 4 años gracias a su abuela Fanny Haslam. En el año 1914 se traslada a Europa en búsqueda de un tratamiento para la ceguera progresiva de su padre, en este periodo, cursa el secundario en Ginebra y pasa horas leyendo libros. En 1919 publica poemas y críticas literarias en revistas españolas y para el año 1923 saca su primer libro de poemas "Fervor de Buenos Aires". Diversos libros le sucederían a este, sin embargo, su consagración llega en el año 1935 con "Historia Universal de la Infamia". La herencia de la enfermedad de su padre ocasiona que pierda casi por completo la visión pero esto no lo detiene y continua escribiendo solo que esta vez él dicta las historias y su esposa, María Kodama, las plasma en el papel. Entre sus obras más reconocidas se encuentran "Ficciones" (1944), "El Aleph" (1949), "Labyrinths" (1962) y "El libro de arena" (1975). Falleció el 14 de junio del año 1986 en Ginebra, Suiza.

FALLECE "CHANGO" FARÍAS GÓMEZ Juan Enrique Farías Gómez nació el 19 de diciembre del año 1937 en Buenos Aires. Hijo del músico Enrique "Tata" Farías Gómez y la compositora Pocha Barros, desde muy chico "Chango" comprendió que llevaba la música en su sangre. A los 16 años formó su primer grupo, "Los Musiqueros", junto a Mario Arnedo Gallo y Hamlet Lima Quintana. Más adelante, en el año 1960, formó con su hermano Pedro y los señores Guillermo Urien, Hernán Figueroa Reyes y Coco del Franco Terrero "Los Huanca Hua", un grupo que revolucionó el folclore incorporando onomatopeyas y complejos arreglos vocales; en 1961 grabaron su primer disco "Folklore argentino", álbum con el que serían reconocidos como "Novedad del Folclore" en el Festival del Disco Internacional de Mar del Plata. En el año 1963, Figueroa Reyes abandona el grupo y es reemplazado por Marián Farías Gómez que, junto a Juan, abandona "Los Huanca Hua" en el año 1966. Ese mismo año "Chango" forma el "Grupo Vocal Argentino" con el que lanza los discos "Grupo Vocal Argentino" (1966) y "Misa Criolla" (1968); en el año 1970 se disuelve. En el año 1976 los militares derrocan a la presidenta María Estela Martínez de Perón e instauran la autodenominada dictadura "Proceso de Reorganización Nacional"; esto provoca que "Chango" deba exiliarse a España por ser peronista: "Yo me tuve que ir en el 76, amenazado por la Triple A. Cuando llego a Europa descubro que acá me habían educado para vivir allá, y allá descubro que yo soy de acá". En el año 1982 retorna al país y junto a su hermana Marián y el pianista Manolo Juárez graba el disco "Contraflor al resto". Más adelante, en el año 1985, formó "Músicos Populares Argentinos", agrupación folclórica que innova el género con guitarras eléctricas, batería y teclado: "además la aceptación del término folclore remite al pasado y a la quietud. Siempre hay que pregonar por una evolución. Y en ese sentido siempre discutí con el establishment del folclore, que en su momento discutía si se podía tocar con guitarra y batería". En 1989 es nombrado director de Música de Gobierno, cargo que desempeñó hasta el año 1991 y con el que logró crear el Ballet Folclórico Nacional. En los años 90´ conforma el grupo "La Manija" y saca el álbum "Rompiendo la red". Finalmente en el año 2003 deja atrás los grupos y lanza su álbum solista "Chango sin arreglo". Falleció a los 73 años, en el año 2011, en Buenos Aires.





EL VESUBIO ENTRA EN ERUPCIÓN Un día como hoy en el año 79 después de Cristo, el Monte Vesubio entraba en erupción y sepultaba las ciudades de Pompeya, Herculano y Estabia. Alrededor de la 1 de la tarde un potente estruendo paralizó la actividad de la ajetreada Pompeya, apenas unas horas antes, un pequeño temblor había advertido sobre la catástrofe que se avecinaba; en unos escasos segundos la ciudad fue invadida por gases, polvo y una tormenta de piedras pómez. Plinio el joven, testigo que dejó testimonio del hecho, escribió: "El día 24 de agosto, casi a la hora séptima (las 13 horas) mi madre le indica que está apareciendo una nube de un tamaño y forma inusuales […]luego se supo que era el Vesubio […] Amplias capas de fuego iluminaban muchas partes del Vesubio; su luz y su brillo eran más vívidos por la oscuridad de la noche... era de día en cualquier parte del mundo, pero allí la oscuridad era más oscura y espesa que cualquier otra noche". La lava avanzó furiosa calcinando a todo aquello que se le interponía a su paso, miles de personas quedaron carbonizadas en la última posición que se encontraban antes de morir mientras las ciudades eran sepultadas por una gruesa capa de polvo y cenizas. Las ciudades permanecieron olvidadas hasta el año 1599 cuando el arquitecto Domenico Fontana encuentra unas pinturas pertenecientes a las mismas, sin embargo, como tenían contenido sexual las vuelve a enterrar; 149 años después, por encargo del rey Carlos III de España, se vuelve a excavar en el lugar y se redescubren las ruinas de las ciudades.

