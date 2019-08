P U B L I C



Así expresó el precandidato a concejal por el Frente de Todos, Oscar Trujillo, luego de conocerse reuniones donde Euroamerica pasaría a controlar el predio. Información presentada por candidatos del Frente de Todos, que se desprende del registro de audiencias del Ministerio del Interior da cuenta de una reunión mantenida semanas atrás entre el Intendente Abella y autoridades Nacionales por los Talleres Ferroviarios del Paseo Costanero. Allí se trató la iniciativa de reactivar el predio de los Ex Talleres Ferroviarios para uso de Euroamerica. Oscar Trujillo, candidato a Concejal y Presidente del Partido Justicialista local expresó que "El Intendente negocia con Euroamerica de espaldas de los vecinos. Este es otro volantazo en la novela de los Talleres Ferroviarios: desde que asumió el gobierno, Abella cambió ya el destino del predio en varias oportunidades sin exponer claramente lo que quiere hacer: pasamos de desarrollos inmobiliarios privados a la explotación lisa y llana por una empresa para depositar containers, pero nunca lo escuchamos hablar de un diseño donde el sector de los ex talleres tenga amplia disponibilidad para los vecinos y las instituciones." Por su parte, Joel Vallomy, quien también acompaña a Trujillo en la lista de concejales y en el Consejo Partidario local decía que "el predio de los ex talleres es una reserva estratégica de espacio que debe ser aprovechada en su máximo potencial. El tamaño es inmenso y pueden coexistir dependencias publicas, desarrollos culturales, y claro está, se puede dar concurso a ciertas inversiones privadas para hacer un circuito gastronómico o de paseo, pero siempre en función del alquiler de espacios ya que es vital conservar la propiedad de la tierra, salvo algún sector en que podría analizarse, por ejemplo, un desarrollo inmobiliario social, llamado a satisfacer parte de la necesidad de los sectores trabajadores con una cuota accesible. Hay demasiadas familias inquilinas y es necesario sacarlas del circulo vicioso del alquiler" A su vez Trujillo continuó "hoy no está clara la situación del predio. El Intendente anunció en su momento tener la guarda de los bienes, se hizo luego un camino de tránsito pesado, que hoy por hoy está cerrado al publico en general con un portón de Euromerica, empresa privada que en los hechos ya parece disponer del predio. El Intendente, en vez de peticionar el aprovechamiento público para todos los campanenses de un sector de enorme potencial recreativo y cultural, negocia con el Estado Nacional, a favor de un privado. Seamos claros, Abella está entregando a Euroamerica los talleres Ferroviarios. " A modo de cierre Vallomy mencionó "ésto es un nuevo capitulo de la falta de transparencia municipal, con un gobierno comunal que retacea la información publica y que se cree dueño y patrón de la ciudad. La temática del destino de los Talleres debe ser manejada por todos los vecinos, se deben convocar a Audiencias Publicas que eleven un dictamen al Estado Nacional, para que el pueblo de Campana tenga injerencia en el destino final de esos bienes, lo cuales desde ya, desde el peronismo reclamamos el uso comunal de la propiedad para la ciudad".

