La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/ago/2019 Barrichi: "El Intendente no tiene sensibilidad con los trabajadores municipales"







El sindicalista Carlos Barrichi apuntó contra Abella por la negativa a otorgar un bono extra de 5 mil pesos y frente a las acusaciones recibidas de estar "politizado" a favor de determinado espacio opositor. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, Carlos Barrichi, amplió la posición de la entidad tras la negativa del intendente Abella de otorgarle un bono extra de 5 mil pesos a los empleados del Municipio. "El intendente está cometiendo muchos errores. Lamentablemente, esos errores que comete van en perjuicio de los trabajadores", expresó el referente sindical el jueves. En la edición de La Auténtica Defensa del jueves, el Sindicato publicó una dura solicitada en la que criticó al jefe comunal de Campana por desestimar el pedido de una cifra extraordinaria para el mes de septiembre, solicitud del gremio en línea con la que el presidente Macri decretó para los estatales a nivel nacional. Pero además la solicitada respondió las acusaciones que Abella hizo contra la jefatura gremial, al considerar que hace "política" para volver a colocar en el Palacio Municipal el espacio en el que la mayoría de sus dirigentes militan. Ahora, Barrichi se explayó más sobre la posición del Sindicato. Dijo que "es una falta total de respeto que a una nota solicitando un bono de 5 mil pesos la respuesta llegue a través de los medios de comunicación". Y cuestionó "la falta de sensibilidad que (el intendente) tiene para con los trabajadores" por denegar una decisión "que toma el mismo presidente con el que él está alineado políticamente y rechazar así la propuesta del Sindicato y del Honorable Concejo Deliberante, donde un proyecto aprobado por unanimidad, es decir hasta por sus propios concejales". "Además, permanentemente habla de una supuesta politización del Sindicato: la única política que hacemos es para y por los trabajadores. Que algunos miembros de la comisión directiva, por afuera de la institución, tengan militancia partidaria es otra cosa. El Sindicato como institución no hace política, somos pluralistas: incluso en la Comisión Directiva hay militantes que trabajan para Abella", expresó Barrichi. El secretario general recordó al mismo tiempo que hace un mes ganó las elecciones internas gracias a más de la mitad de los votos emitidos por los afiliados, destacando que "los trabajadores ratificaron la gestión de la actual Comisión Directiva". "Parece que el intendente todavía no se enteró de eso", ironizó Barrichi. Por otra parte, el mismo jueves a las 10 estaba prevista la primera reunión paritaria entre representantes del Gobierno municipal y del gremio con el objetivo de discutir los aumentos salariales para el tramo septiembre-febrero. No obstantes, los funcionarios municipales no se presentaron. Desde el gremio adelantaron que, si el próximo encuentro paritaria también fracasa, harán la denuncia pertinente en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Y avisaron que no claudican en el reclamo del bono extraordinario y que tratarán de conseguir en la mesa paritaria.



