La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/ago/2019 Liga Campanense:

Hoy comienza la 14ª fecha del Torneo Oficial de Primera División







Se disputarán cuatro partidos: tres del Grupo A y uno del Grupo B. Después de la suspensión por lluvias del pasado fin de semana, la 14ª fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol se pondrá en marcha hoy con cuatro partidos y se cerrará mañana domingo con otros cinco encuentros. GRUPO A Esta zona tendrá tres partidos este sábado. El líder es Villa Dálmine, que suma 30 puntos, aunque sufriría el descuento de tres por la protesta que interpuso Mega Juniors por mala inclusión de jugadores (todavía no fue oficializado el fallo). El Violeta recibirá en su predio de divisiones juveniles a Deportivo San Cayetano (4º con 20), único equipo que logró vencerlo hasta el momento y que ahora necesita volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por la clasificación al hexagonal final. El partido comenzará a las 16.00. En el mismo horario estará jugando hoy Defensores de La Esperanza (2º con 28), que se medirá ante el ascendente Lechuga (6º con 18), conjunto que a fuerza de victorias quiere mezclarse en la lucha por las primeras posiciones. El tercer encuentro de esta zona que se disputará esta tarde será el duelo entre Desamparados (7º con 12) y Malvinas (8º con 9), dos equipos que buscan resultados para ganar confianza y alejarse del fondo. En tanto, mañana domingo se enfrentarán Mega Juniors (3º con 24) vs Deportivo San Felipe (5º con 20) y Juventud Unida (9º con 8) vs El Junior (10º con 5). GRUPO B La acción de esta zona se abrirá con el duelo que sostendrán Atlético Las Praderas (7º con 13 puntos) y Leones Azules (10º con 5) desde las 16.00 horas en cancha de Las Campanas. Así, los partidos más atractivos de este Grupo B quedaron para mañana: el líder Atlético Las Campanas (26) se medirá frente a Real San Jacinto (8º con 13); Albizola (3º con 22) chocará con Barrio Lubo (5º con 18); y La Josefa (4º con 20) se enfrentará con Las Palmas (9º con 6). En tanto, el escolta Otamendi (24) quedará libre, mientras que Villanueva (6º con 16) sumará de a tres porque debería jugar frente a Puerto Nuevo, que se retiró del certamen.

VILLA DÁLMINE Y SAN CAYETANO VOLVERÁN A ENFRENTARSE ESTA TARDE. “SANCA" ES EL ÚNICO QUE PUDO VENCER AL VIOLETA HASTA EL MOMENTO. FECHA 14 – PROGRAMACIÓN SÁBADO - 16.00 horas: Atl. Las Praderas vs Leones Azules / En Las Campanas - 16.00 horas: Villa Dálmine vs San Cayetano / En Villa Dálmine - 16.00 horas: Lechuga vs Def. de La Esperanza / En Lechuga - 18.00 horas: Desamparados vs Malvinas / En Las Campanas DOMINGO - 11.00 horas: Barrio Lubo vs Albizola / En Las Campanas - 15.00 horas: Real San Jacinto vs Las Campanas / En Lechuga - 15.00 horas: Mega Jrs vs Dep. San Felipe / En Las Campanas - 16.00 horas: La Josefa vs Las Palmas / En La Josefa - 17.00 horas: El Junior vs Juventud Unida / En Las Campanas

