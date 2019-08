La campanense Roxana García (14 años), quien integra la Selección Argentina de Lucha Olímpica, participará este fin de semana del Torneo Selectivo Nacional que se desarrollará en el Campus de la Universidad de La Punta (ULP), en la provincia de San Luis.

Se trata de un certamen que definirá qué atletas participarán del Campeonato Panamericano de Guatemala y del Sudamericano de Chile que se realizarán próximamente. La competencia se dividirá en cuatro categorías: Escolar (Sub 15), Cadetes (Sub 17), Juveniles (Sub 20) y Mayores.

El año pasado, Roxana fue medalla de oro en los Juegos Bonaerenses y medalla de plata en los Juegos Nacionales Evita, logrando así ganarse un lugar en los entrenamientos de la Selección que dirige el coach colombiano Wilson Medina Nazaret.