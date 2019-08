Breves: Polideportivas

P U B L I C



NO PUDO CON ALEMANIA La Selección Argentina Sub 19 de Vóley cayó ayer 3-1 (25-21, 22-25, 25-20 y 25-21) frente a Alemania por la tercera fecha del Grupo C del Mundial que se está disputando en Túnez. En este encuentro, el entrenador Pablo Rico no utilizó en su rotación al central campanense Ramsés Cascú, jugador del Club Ciudad de Campana. Con este resultado y la victoria de Egipto por 3-2 sobre Japón, las posiciones del Grupo C quedaron de la siguiente manera: 1) Egipto, 7 puntos; 2) Japón y Alemania, 4 puntos; 4) Argentina, 3 puntos; 5) México, sin puntos. Por la cuarta fecha, hoy se medirán: Japón vs Alemania (6.00) y Egipto vs México (9.00). El combinado nacional tendrá jornada libre y cerrará su participación en esta primera fase mañana domingo frente a Japón (9.00), después del partido entre Alemania y México (6.00). 100 MILLAS CON MILLA Las 100 Millas del TC2000 se disputarán este fin de semana en el circuito número 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el campanense Matías Milla será el invitado de Nicolás Moscardini (Renault Fluence), líder del campeonato. Esta tarde se desarrollará la clasificación y mañana a las 11.35 se pondrá en marcha la final, pactada a 49 vueltas o un máximo de 70 minutos. TC EN SAN JUAN La 10ª fecha del Turismo Carretera se disputará este domingo en el Circuito San Juan Villicum, será a 38 vueltas (o 90 minutos) y definirá a los 12 pilotos clasificados para la Copa de Oro. Esta cita, denominada "El Desafío de las Estrellas", no tendrá clasificación ni series: el orden de la grilla de largada se conoció anoche con un sorteo. Los mejores 15 del campeonato partirán desde el puesto 31 para atrás; los siguientes 15 lo harán en el pelotón medio (del 16º al 30º); mientras que los pilotos de peor puntaje en la temporada ocuparán los primeros 15 lugares de la largada. US OPEN: UNO MÁS El santiagueño Marco Trungelliti accedió ayer al cuadro principal del US Open (que comenzará este lunes) al vencer por 6-4, 3-6 y 6-2 al holandés Tallon Griekspoor en la tercera ronda de la clasificación. Así se transformó en el sexto argentino que participará del main draw del último Grand Slam del año. #Voley La Selección Argentina Sub 19 cayó 3-1 (25-21, 22-25, 25-20 y 25-21) ante Alemania por la 3era fecha del Grupo C del Mundial que se está disputando en Túnez. El central campanense Ramsés Cascú, jugador del Club Ciudad, no fue parte de la rotación argentina en este juego. pic.twitter.com/qgcdRk8CLK — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 23, 2019

Breves: Polideportivas

