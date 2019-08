Breves: Fúbol

BLANDI: GOL Y PUNTA En su regreso a la titularidad, el campanense Nicolás Blandi volvió a marcar para San Lorenzo en la victoria 2-0 sobre Arsenal. De esta manera, el Ciclón no solo le quitó el invicto al conjunto de Sarandí (llevaba tres triunfos en tres fechas), sino que también le robó la cima de la tabla de las posiciones al llegar a los 10 puntos. El delantero de nuestra ciudad (relegado esta temporada por Juan Antonio Pizzi) convirtió a los 44 minutos del primer tiempo, tras una buena acción y cesión de Víctor Salazar por derecha. Antes, a los 33, Juan Ramírez había abierto la cuenta con un remate cruzado. Para Blandi (que salió reemplazado por Adolfo Gaich a los 19 del ST) fue su segundo gol de este campeonato luego del penal que anotó ante Godoy Cruz en la primera fecha. SIGUE LA FECHA 4 La programación de esta cuarta fecha de la Superliga continuará hoy sábado con cuatro encuentros: Gimnasia (LP) vs Defensa y Justicia (13.15), Vélez Sarsfield vs Newells (15.30), Rosario Central vs Patronato (17.45) e Independiente vs Colón (20.00). Mañana domingo, en tanto, jugarán: Godoy Cruz vs Estudiantes (11.00), Unión vs Lanús (13.15), Central Córdoba vs Racing Club (15.30), River Plate vs Talleres (17.45) y Banfield vs Boca Juniors (20.00). La fecha se completa el lunes con Aldosivi vs Atlético Tucumán (19.00) y Huracán vs Argentinos (21.10). ¿PARAN LOS JUGADORES? Futbolistas Argentinos Agremiados, entidad que conduce Sergio Marchi, dejó abierta la posibilidad de que los jugadores de la Superliga realicen un paro de actividades dadas las deudas económicas que al menos cinco instituciones mantienen con sus futbolistas profesionales. La situación se disparó a partir del reclamo de los jugadores de Rosario Central, quienes amenazaron con no concentrarse este fin de semana (juegan hoy con Patronato) si no les pagaban. Finalmente, esto no pasó a mayores porque la dirigencia Canalla calmó las aguas con cheques. Sin embargo, habría otras entidades en la misma situación. PRIMERA B METRO En el arranque de la tercera fecha del Torneo Apertura, Tristán Suárez le ganó ayer 1-0 a Fénix y llegó a la cima de la tabla de posiciones con 7 puntos. Hoy jugarán: Colegiales vs Comunicaciones, Flandria vs Defensores Unidos y Sacachispas vs Almirante Brown (todos desde las 15.30). PRIMERA C En el inicio de la quinta jornada del Torneo Apertura, San Martín de Burzaco venció 1-0 como visitante a Sportivo Italiano y quedó como único líder con 10 puntos. Además, también ayer, Leandro N. Alem goleó 5-0 a Deportivo Merlo, mientras que Laferrere superó 1-0 a domicilio a El Porvenir. La fecha continuará mañana. #Campanenses En su regreso a la titularidad, Nicolás Blandi marcó el 2-0 para San Lorenzo ante Arsenal. Segundo tanto del delantero en este campeonato (antes, a Godoy Cruz de penal). pic.twitter.com/Sm804KfXBZ — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 24, 2019

Breves: Fúbol

