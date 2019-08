Afrontará una prueba de carácter después de su debut con victoria, el Violeta se presenta como visitante ante uno de los grandes candidatos al ascenso y en uno de los escenarios más difíciles de la categoría. Lucas Bovaglio repetiría a los mismos once titulares. El partido comienza a las 16 horas con arbitraje de Nelson Sosa. . En un partido con muchos matices de diferente índole, Villa Dálmine enfrentará esta tarde como visitante a San Martín de Tucumán por la segunda fecha de la Zona 2 del campeonato de la Primera Nacional. El encuentro, que comenzará a las 16.00 con arbitraje de Nelson Sosa, marcará el regreso del Violeta a La Ciudadela después de aquel duelo de Cuartos de Final del Reducido 2018 cuando en un escenario completamente adverso, el equipo de nuestra ciudad estuvo muy cerca de dar el batacazo. El 3-3 final con el tanto de Juan Galeano dejó a los jugadores de Villa Dálmine derrumbados en su propia área, mientras los del Ciruja daban un paso fundamental en el camino que los llevaría a la Superliga. Pero la estadía de San Martín en la máxima categoría del fútbol argentino duró apenas una temporada y, por ello, el elenco tucumano está nuevamente en la Segunda, aunque se rearmó con refuerzos de mucha jerarquía como para regresar lo antes posible. Y la presentación oficial ante su gente de este nuevo plantel que conduce la dupla técnica conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi será justamente hoy, frente al Violeta. Por eso, dado que el Santo no pudo jugar en la primera fecha (partido postergado ante Almagro), la expectativa en La Ciudadela será mayúscula, con 20 mil simpatizantes empujando y un calor considerable en el ambiente (se esperan 27 grados en el Jardín de la República para hoy). Este contexto le ofrecerá a Villa Dálmine una importante prueba de carácter, sobre todo teniendo en cuenta la juventud de muchos de sus futbolistas. Después de la victoria 2-0 sobre Instituto en el debut, los dirigidos por Lucas Bovaglio llegan sin ninguna mochila a cuestas a esta posibilidad de dar un gran paso al frente en su objetivo de consolidar tanto al grupo como la identidad colectiva que persigue el entrenador. Por eso, el DT repetirá los mismos titulares que presentó en la primera fecha. Y presumiblemente, el mismo esquema 4-3-3, con Del Priore y Brizuela cerca de Ballini y con Brener y Gallardo jugando como extremos para tratar de abastecer al centrodelantero Catriel Sánchez. Bovaglio ya explicó que una de las claves del encuentro podría estar en las transiciones ofensivas de su conjunto, si es que, como se espera, San Martín sale a buscar decididamente el triunfo y deja espacios para el contragolpe. En tanto, las mejores armas del Santo están en el trabajo del tándem Fissore-Mercier en el mediocampo; el manejo de Castro y Mosca; la velocidad de Rodríguez; y la capacidad ofensiva de Costa. Y en este juego de los nombres propios está otro matiz del encuentro. El capitán de Villa Dálmine será Matías Ballini, muy identificado con Atlético Tucumán, archirrival de San Martín. En tanto, la gran figura que presentará El Ciruja hoy será otro mediocampista campanense: Juan Ignacio Mercier, quien hizo divisiones inferiores en el Violeta, aunque se terminó alejando en no buenos términos. Todos estos detalles configuran un partido que será muy atractivo, especialmente para los simpatizantes del equipo de nuestra ciudad que el pasado fin de semana terminaron muy ilusionados con la presentación que hizo Villa Dálmine frente a Instituto. Salir bien parado hoy de Tucumán sería otro aporte a esa ilusión.

VILLA DÁLMINE REPETIRÍA HOY LOS MISMOS 11 TITULARES QUE ANTE INSTITUTO.



EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 11. En 10 partidos, Villa Dálmine ganó 2 veces, San Martín venció en 4 ocasiones y se registraron 4 empates. El Violeta marcó 12 goles y el Santo, 16. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 4 veces: Villa Dálmine ganó una vez (5 goles), San Martín obtuvo 2 victorias (7 goles) y empataron el encuentro restante. COMO LOCAL SAN MARTIN. Jugaron 6 partidos: Villa Dálmine ganó una vez (7 goles) y San Martín logró 2 triunfos (9 goles). Igualaron 3 veces. APOSTILLAS: El Violeta acumula tres encuentros sin victorias ante el Santo, con 2 empates y una derrota. La última victoria tuvo lugar en Tucumán, el sábado 8 de octubre de 2016 por la 8ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17. Fue por 2 a 1, con goles de Ezequiel Cérica y Pablo Ruiz (Diego Bucci anotó el empate transitorio para el elenco tucumano). Pero, como visitante, Villa Dálmine suma 4 partidos sin perder, con una victoria y 3 empates. La última derrota frente al albirrojo se remonta al domingo 16 de septiembre de 1990, por la 7ª fecha del Nacional B 1990/91. Fue por 1 a 0 con gol de Mario Jiménez y arbitraje de Luis Olivetto. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (12): Germán Panichelli (2), Pablo Ruiz (2), Pablo Burzio (2), Rubén Rojas (1), Miguel Elsesser (1), Adolfo Buonamicci (1), Ezequiel Cérica (1), Marcos Rivadero (1) y Ramiro López (1). GOLEADORES DE SAN MARTIN (16): Ricardo Solbes (2), Claudio Bieler (2), Miguel Rutar (1), Orlando Leiva (1), Fabián Anselmo (1), Jorge López (1), Mario Jiménez (1), Adriano Custodio Mendes (1), Fernando Di Carlo (1), Diego Bucci (1), Ramón Lentini (1), Rodrigo Moreira (1), Franco Costa (1) y Juan Galeano (1).

Primera Nacional:

Villa Dálmine enfrenta a San Martín de Tucumán

