Comenzaron las obras de extensión de la red de agua potable en La Josefa

El intendente Abella supervisó los trabajos de la instalación de 500 metros de tuberías que lleva adelante ABSA y recordó las importantes obras de asfalto e instalación de nuevas luminarias que el Municipio ejecuta en el barrio. El intendente Sebastián Abella estuvo presente en el barrio La Josefa donde comenzaron las obras de extensión de la red de agua potable. Mientras supervisó el avance de los trabajos que lleva adelante la empresa ABSA, el jefe comunal destacó que "esta obra representará para los vecinos mejoras significativas en su calidad de vida". Los trabajos incluyen la instalación de 500 metros lineales de tubería que faltaban en las calles Rives, Gil Castro y Sautón, que permitirá brindarles un mejor servicio a los frentistas. Además, Abella ponderó que "a partir de esta extensión de red, los vecinos que antes al abrir la canilla no tenían presión de agua y salían a pedirle a algún vecino, van a tener en su domicilio una óptima conexión al servicio-, y eso me llena de satisfacción". OTRAS MEJORAS En su recorrida por el barrio, el Intendente también remarcó que el Municipio se encuentra encarando la tercera etapa de asfalto en el barrio que incluye las calles Gaya, Busso, Cintas, González, Kuperman, Mautone y Sauton. Una vez finalizada esta importante obra, el barrio duplicará la cantidad de calles asfaltadas, alcanzando un total de 60 nuevas cuadras, mientras que en 2015 eran apenas 32. Asimismo, Abella destacó que "en estos tres años y medios instalamos unas 250 nuevas luminarias a 40 metros de distancia una de otra, con postes de fierro que perdurarán en el tiempo y no con los postes de palmera que colocaban antes" Por último, resaltó que el Municipio se encuentra llevando a cabo en La Josefa una importante obra de tendido de red de gas natural con el propósito de lograr que el 100% de las viviendas tengan acceso al servicio. "Me pone muy feliz poder darle estos servicios a los vecinos de este barrio que creció mucho en los últimos años y que merecían vivir en mejores condiciones", concluyó el Intendente.

