Continúa la entrega de casas a los adherentes del plan "104 viviendas"

P U B L I C



Esta vez, fueron 5 los que recibieron la llave de manos del intendente Abella y ya son 69 las familias que disfrutan de su nuevo hogar. En el marco del plan "104 viviendas", el intendente Sebastián Abella entregó este viernes otras 5 casas y ya son 69 familias las que terminaron con la espera de casi una década y cumplieron el sueño de tener techo propio. "Hoy no es un día más. Es el día esperado de toda una vida porque todos los seres humanos quieren tener su casa. Y yo esperé muchos años por esto y hoy tengo las llaves. Esta casa para mí es una mansión. Es mi lugar donde voy a poder llevar adelante muchos proyectos. La felicidad no me entra en el cuerpo", expresó emocionada Marcela Iglesias, una de las adherentes que recibió de manos del jefe comunal la llave de su nuevo hogar. En tanto que Marcelo Vetuli, otro de los adherentes, agradeció al Intendente "por terminar con los años de espera y ponerse al hombro el plan para acelerar la entrega". Esta emoción también se exteriorizó en las palabras del jefe comunal al acompañar a nuevas familias en este significativo momento. "Muchos de ellos no sabían si este día llegaría alguna vez porque pasaban por la ruta y veían la obra detenida. Y hoy, después de tantos años de espera, finalmente tienen su casa", remarcó. También compartió su alegría por ver el comienzo de los trabajos preliminares para la construcción de los cordones cunetas y el asfaltado de las calles. "Vamos a continuar trabajando en el mismo camino para seguir transformando la ciudad y que los vecinos vivan dignamente", concluyó. A su turno, el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras, remarcó que este día es "muy emotivo" porque se hace realidad el sueño de muchas familias y concreta el esfuerzo del Municipio "que desde el primer día de gestión fue su prioridad". Por ello, resaltó el trabajo que está realizando el Intendente para que la ciudad sigua transformándose y atender las necesidades de todos los vecinos. "A diferencia de otros barrios sociales estas viviendas se entregan con todos los servicios, por eso incluyó el asfaltado de las calles y la construcción de los cordones cuneta", concluyó.

Junto con Javier contreras, Abella felicita a otro de los que recibió la llave de su vivienda propia.





La familia completa y feliz dentro de la vivienda con el intendente Abella y el subsecretario contreras.





El intendente hace entrega de las llaves a una de las adherentes del plan "104 viviendas".





El intendente hace entrega del acta de adjudicación y la llave al feliz vecino.





Ya comenzaron las obras de cordon cuneta

Más familias adherentes recién su casa del barrio 104 viviendas pic.twitter.com/ypBWLd7QL9 — MunicipalidadCampana (@campanagov) August 23, 2019

Continúa la entrega de casas a los adherentes del plan "104 viviendas"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: