El concejal del inter bloque PJ-Frente de TODOS, Marco Colella, solicitó el tratamiento en el recinto del expediente que se encuentra en comisiones mediante el cual se deroga la "Tasa de Mantenimiento Vial y Señalización Municipal". "El Expediente 18.704 se encuentra desde el mes de Abril en la comisión de Presupuesto, Hacienda y Desarrollo Económico esperando para su tratamiento" explicó Colella y agregó "en el marco de la actual crisis económica es importante atender a la realidad de los vecinos y no seguir golpeando su bolsillo; por este motivo hemos solicitado su pronto tratamiento en la próxima sesión del Concejo Deliberante". Esta tasa "genera que el combustible en Campana resulte más caro que en ciudades vecinas, perjudicando principalmente a nuestros vecinos quienes en muchos casos van a cargar combustibles a otras ciudades" afirmó el edil. "Espero que en esta oportunidad, de ser aprobado el proyecto, el intendente no use el veto para continuar perjudicando a los vecinos como ocurrió el año pasado" concluyó Marco Colella.



Colella: "El impuesto al combustible debe dejar de existir en Campana"

