El servicio no se prestará porque la planta de transferencia de residuos estará cerrada por celebrarse el Día del Empleado Químico. La Subdirección de Higiene Urbana del Municipio informa a la comunidad que este lunes 26 no habrá recolección de residuos domiciliarios. La empresa Agrotécnica Fueguina no prestará el servicio ya que la planta de transferencia de residuos permanecerá cerrada con motivo de celebrarse el Día del Empleado Químico. Por tal motivo, se aconseja a los vecinos no sacar la basura a la vía pública, y colaborar con la limpieza de la ciudad. El servicio se reanudará de manera habitual el martes 27.





Este lunes no habrá recolección de residuos

