Alonso pide que Abella siga el ejemplo de otros intendentes

"Abella se duerme en los laureles y disfruta de sus 10 minutos de fama dentro de una coalición agotada y que se cae a pedazos, en vez de tomar medidas a nivel local que amortigüen un poco el desastre que Macri y Vidal hicieron a nivel nacional y provincial, generando un ajuste de proporciones escandalosas", comentó Soledad Alonso, vecina de Campana y actual candidata a diputada provincial por Frente de Todos.

"Es notorio cómo otros intendentes de la provincia, incluso del oficialismo, tomaron medidas para paliar esta difícil situación creada desde el gobierno nacional. Pero Abella no tiene la sensibilidad ni la cintura política para otorgar un bono a los trabajadores municipales", comentó Alonso y agregó: "Lo dije y lo repito: con el asfalto no se come. Ya está, Abella. Ahora goberná, y dale una mano a tus vecinos: sacá descuentos en las tasas, largá planes de pago, fijáte qué falta en los comedores… hay municipios que directamente eximieron de oficio a todos los jubilados y generaron otros beneficios. Pero claro, no sea cosa de salirse del libreto amarillo. A mí no me importa él, que se hunda solo. Pero hay mucha gente desesperada y no puede esperar 4 meses hasta que asuma Romano…"

Alonso dijo estar particularmente preocupada por los jubilados. La secretaria de prensa del gremio de la ANSES recordó que desde que asumió Macri, "las jubilaciones aumentaron 201% mientras que los medicamentos lo hicieron el 375% y los productos esenciales de la canasta básica crecieron 347,9%. Los abuelos tienen que elegir entre comer o comprar los medicamentos, y resignan los medicamentos. Aunque suene fuerte, alguien tiene que decirlo: esta política es inviable y genocida. Y Abella no lo ve, como tampoco vio la obra de la Central Termoeléctrica Belgrano 2. Abella actúa de una manera tan insensible con el sufrimiento de los vecinos y vecinas de Campana, como si tuviera tapados los ojos y no pudiera ver la realidad. Esto es muy preocupante, porque está en piloto automático, en "modo asfaltar", sin dar respuesta a las necesidades reales y prioritarias de los campanenses. Creo que también es momento que se le diga basta a la insensibilidad de Abella. Porque la miseria en donde nos metió el gobierno Nacional, Provincial y Municipal, no se resuelve con poner maquillaje de asfalto en las calles".