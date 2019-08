Publicidad Cualquiera de nosotros que nombre Iguazú hace automáticamente referencia a las que son las mejores caídas de agua el planeta, una de las postales de exportación Made in Argentina. Las Cataratas son una de las 7 maravillas naturales del mundo, se trata de 275 saltos de agua, divididos entre la frontera Argentina y Brasilera. La Garganta del Diablo es el salto de mayor altura, en forma de herradura, que parte en 2 el río Iguazú con una fractura de 80 metros de altura, para que los visitantes se vuelvan locos viendo verter esa masa de agua continua que salpica de vapor cientos de metros a la redonda. Puerto Iguazú es la ciudad de alrededor de 60.000 habitantes, donde se hace base si quieren permanecer del lado argentino. Por otro lado, del lado brasilero, Foz de Iguazú los espera con un núcleo urbano mucho más desarrollado, pero la realidad nos indica desde hace tiempo, que de nuestro lado las cosas hoy son mejores. Comenzando por la infraestructura hotelera, que se ha puesto a tono desde hace por lo menos 10 años, una deuda histórica que pudimos saldar para bien y siguiendo por la seguridad (acá hacemos un pequeño paréntesis). Como cualquier sitio fronterizo, en este caso tripartito, por ser Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este los que comparten límites, las cosas no siempre son tan simples. Salir a pie de noche de nuestro lado no es lo mismo que hacerlo en la frontera vecina. No nos olvidemos que Ciudad del Este es la tercer zona franca del mundo, pero a su vez el tercer mercado negro más grande del mundo (después de Miami y Hong Kong), con lo cual no todas las transacciones comerciales entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú son santas. Cualquier época del año es buena porque el clima subtropical húmedo garantiza lluvias todo el año y mucho calor entre octubre y abril. Pero vamos a lo que realmente nos interesa. Quien viaje a Iguazú tiene que tener claro que necesita al menos 2 pernoctes para hacer lo básico, esto implica un día completo del lado Argentino y medio día del lado brasilero. El día completo de nuestro lado se justifica porque el recorrido es de mayor longitud. Luego de pagar un ingreso de AR$ 650, tienen la posibilidad de dar vueltas entre las 08.00 y las 18.00 Hs como quieran. El primer recorrido puede comenzar por el tren que funciona dentro del parque y dispone de 3 estaciones entre la Central (primera estación) y la Garganta del Diablo (tercera). El servicio tiene una frecuencia de 30 minutos. Aconsejamos la primera parada en Sendero Verde (segunda estación) o pueden hacerlo a pie si quieren evitar las colas del tren y es solo una caminata de 600 metros rodeada de vegetación. Una vez en Estación Cataratas acceden al Circuito Superior, un recorrido por senderos de 1.700 metros donde visitarán los saltos San Martín, Mbiguá, Gpeque Bernabé Méndez, Adán y Eva, Bosetti, Chico y Dos Hermanas. Es un sendero de muy baja dificultad y les llevará un aproximado de 2 horas. A su vez tienen ahí mismo el acceso al Circuito Inferior, otros 1.700 metros de caminata que al final lo hacen entre piedras. Por esta razón, el circuito inferior ya es de dificultad media. Hay un tercer sendero que se llama Macuco, que tiene una duración de aproximadamente 3 horas para recorrer los 7.000 metros entre la ida y el regreso. Es auto-guiado, van a poder observar aves y conocer un poco más de cerca la selva. La dificultad es entre baja y media la mayor parte del recorrido. La visita del lado Argentino nunca está completa sin una navegación, y hay opciones para elegir. Nosotros recomendamos la aventura náutica, que sale desde la isla San Martín (circuito inferior que hablábamos más arriba) y tiene una duración de 12 minutos. Se hace en un gomón con motores fuera de borda que acelera realmente fuerte. Inicialmente ingresan al cañón del Rio Iguazú desde van a ver los saltos más importantes de nuestro lado y del lado brasilero, la embarcación se acerca tanto a los saltos que no queda otra que salir empapados. Antes de iniciar la navegación les van a entregar unas bolsas impermeables para celulares, billeteras y lo que quieran proteger del agua. Menores de 12 años y embarazadas no tienen permitido realizar la excursión. Con esto finaliza el lado Argentino. Nos queda el medio día de la frontera vecina, donde se preguntará para que hacer las dos si estuvimos todo el día anterior. La respuesta es por el ángulo las caídas de agua. Si bien la mayoría de los saltos son nuestros, del lado brasilero los visualizan de frente, con lo cual hay que hacerlo si quieren tener el panorama adecuado. Una vez abonado el ingreso al parque, disponen de un bus que tiene guía en inglés y portugués y les explicará las distintas paradas. Recomendamos hacer la Parada Trilha Das Cataratas, es un recorrido de 1.200 metros donde tienen panorámicas a distintas altura y al final llegan a la Garganta del Diablo y tienen la opción de tomar un ascensor para dirigirse al punto más alto del parque y visualizar la garganta desde más arriba. Vayan temprano por la mañana, el recorrido es de 2 a 3 horas máximo y lleven bebida y comida porque los precios no son amigables. Y esto otro para los dos parques. Nunca olviden gorra, protector solar, repelente de insectos y una capa para protegerse de la lluvia. Por último, sin ánimo de cansar a nadie, sepan que durante el recorrido van a cruzarse con unos animalitos parecidos a los mapaches, pero marrones, que inspiran cierta ternura, los coatíes. No los alimenten nunca y cubran la comida que vayan consumiendo porque es frecuente que les salten encima para robárselas.

