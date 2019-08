"Es increíble tener delante obras de arte que una conocía en fotocopias o la pantalla chiquita del celular"

Lo afirmó Oriana Di Yorio, la estudiante de la Escuela de Arte de Campana que disfrutó una beca de inmersión cultural de una semana de duración en Nueva York, gracias a un concurso organizado por Tenaris y Fundación PROA. La ganadora del concurso de arte y fotografía digital "Mi Ciudad + Nueva York", Oriana Magalí Di Yorio, disfrutó una semana de inmersión cultural en la ciudad que nunca duerme con todos los gastos pagos. De regresó a su ciudad natal, Zárate, la estudiante de la Escuela de Arte "Ricardo Carpani" de Campana charló con La Auténtica Defensa sobre la experiencia, concretada gracias a Tenaris, Fundación PROA y United Airlines. -¿Primera vez viajando a Estados Unidos? -Primera vez a bordo de un avión y la primera vez que visité un país del exterior. Fue un viaje increíble, en el que pudimos recorrer casi todo lo que estaba planeado: tan solo a una galería no pudimos ir porque estaba cerrada, pero después respetamos todo el plan. Así pudimos exprimir bien el viaje. Anduvimos de acá para allá constantemente, fueron días larguísimos. -¿Cómo fueron los preparativos para la semana de inmersión cultural? -Trabajaba en un bar familiar y arreglé para que me pudieran cubrir. En la facultad iba a ser época de finales y había uno que caía justo en la fecha del viaje, pero pude acomodarlo y rendirlo igual. Cuando volvía tenía más finales esperándome, así que fui armando la valija y estudiando al mismo tiempo, para llegar y estar preparada.

Me agarraron todos los nervios juntos cuando me avisaron que el remise pasaba a buscarme a tal hora para ir al aeropuerto. Ya no faltaba nada. Pero por suerte salió todo re bien, no tuvimos ningún problema. -Te encontraste en Ezeiza con las ganadoras de San Nicolás y Neuquén. ¿Cómo se llevaron? -Una de las chicas estudia Artes Visuales y la otra Fotografía, pero tiene un gran interés por la música. Entonces teníamos gustos por ahí algo distintos. Ella pasaba por cualquier edificio y te decía "ahí se sacó la foto para el disco Hendrix o Mick Jagger". Nos poníamos contentas por ella que era re fanática. Con la estudiante de Artes Visuales compartíamos más el gusto por los museos, por ver las pinturas originales u objetos egipcios que una estudia en libros o en las fotocopias de la facultad, o a través de la pantalla chiquita del celular, pero tenerlos en frente es increíble. -Eso hizo todavía más divertido al viaje. -Sí: lo hablábamos con las chicas y decíamos que aparte del viaje en sí, que era súper valioso, un plus fue la relación que habíamos mantenido. Además, que Gastón (Solari Yrigoyen, coordinador de Fundación PROA) sea tan copado, hizo que el viaje saliera mucho mejor de lo planeado. Nos tenía la re paciencia, nosotros le preguntábamos todo y él estaba re preparado. Y nunca nos perdíamos, siempre sabía para dónde teníamos que ir o a qué hora estar. Eso nos hizo ahorrar un montón de tiempo. -De todo lo que visitaron, ¿cuáles lugares resultaron tus preferidos? -De lo que recorrimos me quedo con el Museo de Arte Metropolitano, el MET, porque es enorme: de hecho, no llegamos a ver todas las alas que queríamos. Después, con The Vessel, una estructura nueva que se asemeja a un corazón, lleno de escaleras y todo espejado. Es hermoso. Y también me gustó muchísimo, aunque tal vez no tenía que ver tanto con la esencia del viaje, el Central Park. Es re relajante, súper tranquilo, con mucho verde, que nos ayudaba a cargar las pilas para la jornada siguiente. -¿Qué podés decir de Nueva York? -La verdad es que me encontré con una ciudad re distinta a la que esperaba. Yo creía que iba a ser enloquecida como lo es Buenos Aires, pero nada que ver, todos andan re tranquilos, son muy amables. Fue una sorpresa. -¿Cómo creés que el viaje va a impactar en tu formación como diseñadora y artista? -Hubo museos en el recorrido que eran de arte moderno y contemporáneo, que mostraban las tendencias en auge. Eso a mi por lo menos me sirve un montón, para saber por dónde va el arte y lo que se está consumiendo. Te abre mucho la mirada. Además, conocer el nombre de los artistas nuevos también ayuda.

También creo que me va a ayudar el haber salido en varios medios de Campana y Zárate. Bah, veremos cómo me va a la hora de buscar trabajo (risas). -¿Aprovechaste para traerte libros? -Si, me traje una bocha de libros, algunos de diseño, otros de arte y de fotografía. La Municipalidad de Zárate me dio una ayuda económica para los materiales académicos, con la que pude comprarme los libros. Ahora voy a dar una charla contando la experiencia en la nueva Universidad Popular de Zárate. Estoy contenta con que después de todo este viaje puedo brindarle algo a la comunidad. -El último día del itinerario era libre, ¿qué hicieron? -El último día fuimos a recorrer el barrio de Harlem. Fue tranquilo, tratamos de no alejarnos mucho del hotel, pero disfrutamos hasta el último segundo de todo lo que teníamos allí. -¿Cómo te recibieron en la Escuela de Arte? -En la Escuela de Arte me re sorprendieron mis profes y compañeros con un dibujo grande con la Estatua de la Libertad. Me alegró muchísimo que me hayan recibido tan bien. -¿Querés que siga habiendo concursos como Mi Ciudad + Nueva York? -La verdad que sí, estaría buenísimo. En mi facultad presentaron muchos proyectos, pero podrían haber sido muchos más: en la carrera de diseño somos ciento y pico. Por ahí, los chicos no participaron por ese miedo a dar conocer su trabajo, o por la incertidumbre y desconocimiento al haber sido un concurso nuevo. Tal vez ahora, al ver que una compañera de ellos ganó y se fue a vivir este viaje increíble, se animen. Todos podemos lograrlo. Ojalá se sigan haciendo cosas parecidas, porque para alguien que está estudiando es una gran oportunidad.

Oriana se unió en Nueva York a las otras dos ganadoras de San Nicolás y Neuquén





El museo de Arte Metropolitano (MET) fue uno de los lugares visitados en Nueva York



"Es increíble tener delante obras de arte que una conocía en fotocopias o la pantalla chiquita del celular"

