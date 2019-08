Efemérides del día de la fecha: 25 de Agosto

DÍA DEL PELUQUERO Se estableció oficialmente en el Congreso Nacional de Peluqueros celebrado en el año 1940 con el objetivo de conmemorar la fundación de la "Sociedad de Barberos y Peluqueros" en el año 1877. La misma fue creada en un evento organizado por Domingo Guillén, peluquero y director de teatro, en el Teatro Coliseo. A nivel mundial esta fecha corresponde a la santificación del rey Luis IX de Francia, monarca que durante su reinado nombró a su peluquero "hombre libre" y le otorgó un título similar al de los médicos y caballeros. En ese entonces los peluqueros eran varones y solo trabajaban para la nobleza manteniendo pelucas. NIKI LAUDA OBTIENE SU ÚLTIMO TÍTULO Ocurrió en el año 1985 en el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 que se corrió en el circuito de Zandvoort. En ese entonces, Lauda había anunciado su decisión de retirarse en los entrenamientos del Gran Premio de Austria: «he pasado media vida con los bólidos y creo que es suficiente. Me falta motivación para continuar». El día anterior se había corrido la carrera clasificatoria, en la cual Lauda quedó relegado al puesto número 10 de largada detrás de su compañero de equipo Alain Prost, «Keke» Rosberg del equipo Williams Honda, Nelson Piquet del Brabham BMW, Ayrton Senna del Lotus Renault y Teo Fabi del Toleman Hart. Aquel sábado, Lauda se ubicó en la décima posición con los ojos fijos en el semáforo que en cuestión de segundos iba a cambiar a verde, la tensión se respiraba en la pista, lugar en el que la mínima distracción podía costarte una pésima largada; cuando comenzó la carrera un evento inesperado rompió la concentración de Lauda, el auto de Piquet, ubicado en la primera posición, no había arrancado lo que había retrasado a los demás pilotos; rápidamente el austríaco recuperó su chispa y siguiendo a su rivales esquivó al causante del retraso. Rosberg lideró la carrera escoltado por Senna, Fabi, Prost y Lauda; problemas en la potencia del motor de Senna les permitió a los McLaren, manejados por Prost y Lauda, adelantársele mientras Fabi aguantaba delante de ellos un problema en el cojinete que en la vuelta 18 lo haría retirarse. Niki había llegado a los puestos de podio, sin embargo, la demandante Zandvoort consumió sus neumáticos haciendo que se tuviera que desviar a boxes y retornar a la carrera octavo. Rápidamente volvió al podio; el liderazgo de Rosberg se terminó cuando de su motor comenzó a salir humo; para la vuelta número 30 Prost lideraba la carrera seguido por Alboreto, Lauda y Senna. Situación que fue revertida en la vuelta 45 cuando Lauda le arrebata el lugar a su compañero con el brasilero detrás. La carrera finalizó con Niki como gran vencedor seguido por Prost en el segundo lugar y Senna en el tercero. IRON MAIDEN LANZA "A MATTER OF LIFE AND DEATH" Un día como hoy en el año 2006, la banda británica sacaba su 14º álbum. El disco fue producido por Kevin Shirley en los estudios Sarm West, para hacer la portada se eligió al ilustrador Tim Bradstreet, conocido por su trabajo en el comic "Punisher"; a pesar de haber sido criticado por el estilo adoptado, el cantante de la banda, Bruce Dickinson, se refirió al mismo diciendo: "nos sentimos orgullosos y felices del trabajo que hicimos, al que le gustó genial y al que no lo trataremos de reconquistar de otra manera". Entre las canciones del disco se encuentran "Different World", "The Longest Day", "Brighter Than a Thousand Suns", "The Legacy" y "The Reincarnation of Benjamin Breeg".

Efemérides del día de la fecha: 25 de Agosto

