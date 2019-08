Una de las principales ventajas del WhatsApp es la de comunicarnos a varias personas al mismo tiempo y en forma gratuita, además se pueden mandar fotos, audios, entre tantos beneficios. Muchas veces nuestra agenda se comparte con gente desconocida por diversos motivos. También, quizás, una de las desventajas o riesgos que se corren, es la posibilidad de hacernos adictos a este tipo de comunicación tan excelente. Pero … ¿te ha sucedido que de repente te han bloqueado en el WhatsApp? Esto significa que ya no tendrás ningún tipo de comunicación con ese contacto. Es así de fácil, quizás esa persona cercana a tus afectos se disgustó por algún motivo o mal interpretó alguna situación y sin mediar palabra, ha cortado esa relación de repente. Es posible que esto genere malestar o angustia. Entonces podemos preguntarnos; (como dice una canción). ? ¿A quién iré en necesidad? ?, ¿a quién iré en busca de paz? ?, ¿y quién podrá mi vida saciar, de verdad? ?, ¿quién más tendrá, de mí compasión? ?, ¿y entenderá, mi corazón? ?, ¿quién cambiará, mi eternidad? ?, ¡sino tú, Jesús! ¡Cristo!, ?, ¿a dónde más podría ir?, ¡Cristo! ?, ¿que otro lugar puede existir? ?, ¡solo tú tienes, palabras de amor, ?, camino al Padre y verdad, eres tú, ?, ¡Cristo! ¿a dónde más podría ir? ?. La buena noticia es (como dice la canción) que hay alguien que "Nunca", te va bloquear, que siempre estará esperando tu llamado, y ese, es "el Señor Jesús". Él siempre esta pronto para recibirte, para escucharte para ofrecerte descanso y paz para tu corazón. "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar", (Mateo 11:28) …. ¡qué bueno es tener un Padre que siempre nos está esperando! y si depositamos la confianza en Él, nos asegura, a los que lo aman, que "todas las cosas nos ayudarán para bien" (Rom. 8:28), que aún los males serán para bien. Para que podamos confiar y creer, que bajo sus alas estaremos seguros. Que podamos amarnos, como dice (1ra Juan 4:18) "En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor".. "Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús". (Fil. 4:7) "La Biblia" es la carta que nos escribió Dios, ¿La leemos? La Oración es la forma de hablar directamente con Dios ¿Oramos? El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro guía y consejero en revelarnos la voluntad de Dios para c/u de nosotros ¿Le hacemos caso? Los que todavía no tienen WhatsApp con Dios, lo pueden hacer a través de Jesucristo, Él quiere tener esa comunicación contigo, ¡Búscalo! Lo encontrarás, y no te arrepentirás. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Bloqueo de WhatsApp?

Por Silvia Gerard

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: