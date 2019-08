"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs.y de 16:00 a 19:00 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 25 de Agosto de 2019 - Año I - Edición Nº 43. JUBILEOS MATRIMONIALES EN LA CATEDRAL SANTA FLORENTINA A fines de la década de los 70 un grupo de matrimonios vieron con el Padre Fabris la necesidad de poner en sociedad una de las virtudes, no siempre bien valoradas, de la fidelidad y continuidad de la unión matrimonial y decidieron ponerlo de manifiesto organizando el primer Jubileo Matrimonial. Gracias a Dios, a los sacerdotes que sucedieron al Padre Fabris y a los laicos que anualmente se comprometen a agasajar a los matrimonios que cumplen sus bodas de plata y oro, este evento se convirtió en una tradición de la sociedad campanense. Habitualmente se celebra en el mes de octubre en la cercanía del Día de la Madre y viene precedido, durante el año, por encuentros y otros eventos menores donde se ponen a prueba el ingenio y la imaginación para organizar el Jubileo Matrimonial. Que nos dice al respecto la Sra. Gloria Casulli de Frachia: "Fue un lapso casi mágico, donde todo convergía a un solo objetivo; la realización del Jubileo. Entre cafés, intercambio de opiniones, rifas, cenas y contrataciones fue tomando forma el espíritu concreto del encuentro. Debía quedar plasmada la exaltación de los grandes valores del ser humano; su respeto, consideración y amor por el otro, y además la contundencia de la importancia de la familia." La renovación de votos matrimoniales es recordar que fue lo que unió a la pareja y cuales fueron aquellas promesas que se dijeron frente al altar. La renovación de los votos matrimoniales es importante porque con esta manifestación, la pareja se vuelve a manifestar el amor, el cuidado, la lealtad y todo aquello que una vez se juraron ante Dios. La renovación de los votos reforzará la relación de pareja, hará que los lazos que los unen se hagan más fuertes y duraderos. Que el Amor que sienten se renueve. Gloria nos agrega: "Las mejores oraciones que se pueden decir son las ofrendas cotidianas del amor simple y grande. No siempre se puede vivir plenamente un momento así. Quizás el privilegio radique en la fe que cimentó la base de estos matrimonios de 25 y 50 años. Uno al lado del otro viendo crecer los árboles del jardín, logrando la ampliación de la casa, o ver revolotear a los hijos que fueron creciendo demasiado rápido. Ya muchos emprendieron el vuelo repetido de formar otros hogares provocando lágrimas y sonrisas." Y que nos dice nuestro querido Papa Francisco en su carta "Amoris Laetitia": "La alegría matrimonial, que puede vivirse aun en medio del dolor, implica aceptar que el matrimonio es una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos, de tensiones y de descanso, de sufrimientos y de liberaciones, de satisfacciones y de búsquedas, de molestias y de placeres, siempre en el camino de la amistad, que mueve a los esposos a cuidarse: "se prestan mutuamente ayuda y servicio" El matrimonio es un signo precioso, porque "cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se "refleja" en ellos, imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. Después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la "máxima amistad". El amor concretizado en un matrimonio contraído ante los demás, con todos los compromisos que se derivan de esta institucionalización, es manifestación y resguardo de un "sí" que se da sin reservas y sin restricciones. Ese sí es decirle al otro que siempre podrá confiar, que no será abandonado cuando pierda atractivo, cuando haya dificultades o cuando se ofrezcan nuevas opciones de placer o de intereses egoístas." ¡¡¡ Gracias Gloria por tu testimonio y gracias también a esa pléyade de voluntarios que año tras año hacen posible este Jubileo Matrimonial!! La comisión organizadora invita a todos las parejas que este año cumplen 25, 50, 60 o más años de matrimonios a la última reunión previa a la realización del Jubileo para el próximo 10 de septiembre a las 20:30 hs. en el Ateneo Parroquial - Av. Varela 426 de Campana.

Comisión organizadora del Jubileo 2016





Misa del Jubileo Matrimonial 2017 en Catedral Santa Florentina DESPEDIDA DEL PADRE ARIEL PÉREZ ACTUAL PÁRROCO DE LA CATEDRAL SANTA FLORENTINA Durante este fin de semana el Padre Ariel Perez celebrará sus últimas misas como párroco de la Catedral Santa Florentina. Este el domingo 25 de agosto, todos que han peregrinado a su lado por estas calles están invitados a participar de la Santa Misa de Acción de Gracias a las 19:00 hs. luego compartiremos un ágape a la canasta en el Salón Auditorio. El domingo 1º de septiembre iniciará sus tareas pastorales en la parroquia de Natividad del Señor de Escobar en la misa de 19:00 hs. que presidirá nuestro obispo Mons. Pedro Laxague. Gracias Padre Ariel por su entrega por Jesús y su Iglesia, gracias por su cercanía y dedicación a quienes más lo necesitan, gracias por su testimonio cristiano, por su cordialidad y hombría de bien. ¡¡¡GRACIAS MUCHAS GRACIAS!!!

Padre Ariel entregando el regalo del Papa Francisco a los chicos del Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes"



Semblanzas entre hermanos:

Jubileos Matrimoniales en la Catedral Santa Florentina

