El viernes por la noche cayó 81-64 como visitante ante Defensores Unidos. De esa manera perdió la serie por la permanencia y, así, su lugar en el Nivel A. En tanto, ganaron Presidente Derqui y Atlético Pilar en el inicio del Final Four. El Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) terminó de la peor manera para el Campana Boat Club, que cayó 2-0 en la serie por la permanencia ante Defensores Unidos y deberá volver al Nivel B en el año 2020. El Bote había logrado el ascenso en 2017 y así volvió a competir en Primera División al máximo nivel de la ABZC. Pero en este campeonato tuvo una primera rueda muy irregular y aunque mejoró en la segunda, ello no le alcanzó para llegar a los Cuartos de Final y por eso debió jugar por la permanencia frente a CADU, último de la fase regular. Y este "mano a mano", el CBC no pudo como local (derrota 77-65) y tampoco pudo el viernes por la noche en la revancha en Villa Fox, donde perdió 81-67 y se quedó ya sin chances de seguir peleando por la permanencia en el Nivel A. En este segundo juego de la serie, Defensores Unidos marcó diferencias en el primer cuarto, nuevamente liderado por Carlos Garín Palacios (10 puntos; dos triples), pero también con buenos aportes de Juan Cuenca y Emiliano Cimenti. Así se escapó 24-13 en el tablero y con esa ventaja sostuvo la reacción del Boat Club en el segundo cuarto, empujada por triples de Marcos Jelavich y Gustavo Marafioti. En el tercer período, el ataque del CBC pasó principalmente por el tándem Cadelli-Jelavich (13 puntos entre ambos) a diferencia de un CADU que tuvo diferentes vías de gol: seis jugadores locales marcaron puntos en ese tramo y, así, Defensores Unidos llegó 57-49 arriba al último parcial. En esos diez minutos finales, para el local llegaron cinco puntos consecutivos de Nahuel Arana, pero los dirigidos por Gustavo Godoy nunca se entregaron y lograron recortar la diferencia a solo cuatro unidades a falta de tres minutos. Sin embargo, algunas distracciones defensivas, otros fallos en ataque y la experiencia de Garín Palacios (goleador con 29 puntos, después de los 37 que marcó en Campana) fueron volcando el juego a favor del elenco zarateño, que llegó con margen a los instantes finales, condenando al CBC y dándose una vida más en el Nivel A (ahora deberá disputar una promoción contra el subcampeón del Nivel B). FINAL FOUR El viernes por la noche, además, comenzó el cuadrangular que definirá al campeón del Torneo Oficial 2019 de la ABZC. La acción comenzó con la victoria de Atlético Pilar por 80 a 71 sobre Sportivo Pilar; y continuó luego con el triunfo del anfitrión, Presidente Derqui, que superó 75-62 a Sportivo Escobar. Anoche, al cierre de esta edición, Atlético Pilar se medía con Sportivo Escobar, mientras que Presidente Derqui jugaba ante Sportivo Pilar. Mientras que hoy domingo se disputará la última jornada con los siguientes partidos: Sportivo Pilar vs Sportivo Escobar y Presidente Derqui vs Atlético Pilar. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES UNIDOS (81): Carlos Garín Palacios (29), Juan Cuenca (9), Guido Tedesco (9), Lautaro Burgueño (5) y Bruno Girardi (14) (FI) Emiliano Cimenti (8), Nicolás Ferreyra (0), Nahuel Arana (7), Theo Criado (0) y Valentino Prego (0). DT: Juan Negro. CAMPANA BOAT CLUB (64): Luca Palacios (9), Guido Cadelli (17), Francisco Irisarri (2), Bruno Santini (5) y Gustavo Marafioti (17) (FI) Marcos Jelavich (14), Leandro Fink (0), Mateo Somoza (0), Santiago Michelotti (0) y Facundo López (0). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 24-13 / 12-18 (36-31) / 21-18 (57-49) / 24-18 (81-67). JUECES: Luis Ranzini, Martín Montaldo y Santiago Verón. GIMNASIO: Defensores Unidos.

CARLOS GARIN PALACIOS MANIOBRA ANTE GUIDO CADELLI. EL JUGADOR DE CADU FUE EL HOMBRE MÁS DECISIVO DE LA SERIE (FOTO: @CADUOFICIALOK). #Basquet Boat Club cayó 81-67 como visitante ante Defensores Unidos y, con esta derrota, perdió 2-0 la serie por la permanencia y bajó al Nivel B del Torneo Oficial de Primera División de la ABZC. pic.twitter.com/FKlSQirCGr — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 24, 2019

Básquet:

Boat Club perdió la revancha en Zárate y bajó al Nivel B del Oficial de la ABZC

