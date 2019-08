En la fecha pasada, en la reanudación de la Primera B2, cayeron 15-0 ante SITAS. Luego de tres semanas de descanso por el receso invernal y las Elecciones Primarias, la Primera Caballeros del Campana Boat Club reanudó el pasado domingo su participación en el campeonato de la Zona 2 de la Primera B del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (AHBA). Sin embargo, el regreso no fue el mejor: derrota 15-0 como visitante frente a Sociedad Italiana de Tiro Al Blanco (S.I.T.A.S.) por la 14ª fecha de la temporada (tercera de la segunda rueda). Con 29 puntos, SITAS se ubica en la segunda posición, a dos del líder, San Fernando "B", producto de 9 victorias, 2 empates y apenas una derrota. Ante el CBC se impuso con goles de Ramiro Lozzio (5), Axel Lozzio (3), Martín Fontán (2), Hernán Fortunato, Agustín Luján, Agustín Suárez, Tomás Sánchez Grigioni y Renzo Lobresco. Por su parte, los Celestes tienen apenas un punto en su haber (en 13 partidos disputados) y por ello se ubican en la última posición. Para este compromiso ante SITAS, la alineación del CBC estuvo conformada por Daniel Contreras, Martín Eckstein, Alcides Godoy, Sergio González, Ignacio Poggi (capitán), Damián Pupo, Omar Rodríguez, José Sánchez, Emiliano Verchan, Diego Balerio Baldini, Raúl Luis, Milton Orellana, David Sabalza, Vicente Stard, Emiliano Dittieri y Aurelio Rossi. Los demás resultados de la jornada fueron: Ducilo ´´B´´ 1-1 Santa Bárbara ´´B´´, Racing Club 1-6 Buenos Aires Christian School, Luján Rugby Club 0-2 Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora; y Club San Fernando ´´B´´ 6-1 E.F.I. Lobos. La 15ª fecha se jugará este domingo y tendrá al Campana Boat Club recibiendo a E.F.I. Lobos. Los demás encuentros serán: Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora vs. Club San Fernando ´´B´´, Buenos Aires Christian School vs. Luján Rugby Club, Santa Bárbara ´´B´´ vs. Racing Club y MDQ 06 vs. Ducilo ´´B´´. DIVISIONES MENORES En la jornada ante SITAS, antes del partido de Primera División, se midieron las categorías Sexta División e Intermedia, con victorias de los locales por 7-0 y 6-0, respectivamente.

LA PRIMERA CABALLEROS DEL CBC PARTICIPA DE LA PRIMERA B2.



Hóckey sobre Césped:

Los Varones del Boat Club juegan este domingo ante Efi Lobos

