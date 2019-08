Rincón Tuerca

P U B L I C





TURISMO CARRETERA: La categoría está visitando este fin de semana por otra carrera del campeonato en el autódromo de San Juan. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. ENCONTRAR: El retorno de Gastón D´Angelo a la Clase Dos de Alma con el Fiat Uno tiene toda la intención de encontrar el mejor rendimiento de cara a la próxima temporada donde se buscará pelear el campeonato. CONFORME: Luego de la última carrera en la Kart Plus en su clase Pablo Clerici se mostró conforme con lo alcanzado en dicha competencia con su nuevo motorista y ya se trabaja para la próxima carrera. ROTURA: Finalmente la rotura de una cubierta ante el toque de un rival fue el mayor causante del abandono de Silvestre Gallo en Baradero perdiendo toda las posibilidades de continuar en la carrera con un auto que se venía mostrando competitivo con la atención de Diego Fangio en el total del Fiat. TC 2000: En el autódromo capitalino la categoría visita el autódromo capitalino con su compilado parque de autos. Televisa desde las 11 hs Canal 13 a través del programa Carburando". SORPRENDER: Sin ningún anticipo de repente el piloto puso a la venta el auto de carrera con el cual venía corriendo esta temporada y en el equipo sorprendió a todos por la actitud tomada. CAMINAR: Por las tardes se lo ve al piloto caminar y hasta correr por la costa zarateña donde Daniel Del Bianco a pesar de no estar participando en karting el gringo quiere mantener bien su físico porque además asegura su retorno a la alta competencia. VENDER: Sebastián Rodriguez tomó la determinación de poner a la venta el karting con el cual corrió en su momento y como nadie en la familia ni sobrinos ni hermanos lo corren decidió desprenderse del mismo que se encuentra en el taller de la calle Sívori guardado listo para salir a pista. FORMULA CUATRO: La Categoría Escuela del Automovilismo zonal llega este fin de semana al autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios para realizar otra carrera del campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. REALIZAR: Diego Lacognata decidió realizar todas las competencias que restan del campeonato de motocross provincial para además de correr acompañar a su hijo Valentino que viene peleando el presente campeonato. ASEGURAR: En cuanto a su participación en el campeonato argentino de motocross aseguró que ya es pasado y quizás Valentino el año venidero puede ser parte de este certámen aseguró papá Lacognata con equipo propio. ENTUSIASMAR: Parece que Carlos Zanini se entusiasmó con esto de correr con la Cupecita en la provincia de Santa fe en la Categoría ACTH y el representante de Zárate está trabajando para ello para compartir equipo con Oscar Debiase que ya viene corriendo en dicha categoría. HABLAR: Frente a las puertas del Museo Manuel Iglesias se los pudo ver hablar a los ex campeones de la categoría Alma muy entusiasmados Ariel Barletta y Alberto Errecart que habrán recordado aquellos años de alta competencia difícil de olvidar. CONTINUAR: Luego de intentar por otro lado el piloto Mangoni retornó a utilizar los motores de Daniel Berra para continuar en el Turismo Carretera donde ya ganó con los impulsores del limeño. PORCENTAJE: Luego de una evaluación familiar se tomó la determinación que a partir del año próximo hay un alto porcentaje de posibilidades de que el joven zarateño Mateo Benitez no continue corriendo en karting otra temporada. ACUERDO: Aun no se llegó a un acuerdo con el precio del auto para Alma por parte del piloto de Zárate que está intentando con el actual dueño llegar a un acuerdo para con el Fiat Uno sumarse a la categoría mencionada. TC PISTA: La categoría está visitando el autódromo de San Juan este fin de semana por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa ACTC Media TV. CIRCUNSTANCIAS: Con el karting para pelear el campeonato en su clase en la categoría Kart Plus está Mariano Alvarez que cuenta con un potencial importante en la planta impulsora que le entrega Marcelo Lopez péro con diferentes circunstancias no está corriendo todas las competencias. CONSEJOS: Parece ser que el "viejo" Iglesias ya le dio varios consejos al futuro piloto local en el mundo de las picadas que cuenta con dos autos y se espera saber que puede demostrar a la hora de picar. IMPETU: Si se revierten algunas cuestiones económicas el próximo año Rafael Chavez vuelve con todo su ímpetu para pelear el campeonato en la categoría Pako donde ya cuenta con su karting que el mismo trabaja en el taller. ARRIBAR: El TC Regional viene de correr en el autódromo platense donde en la Clase GTB el zarateño Nicolás Laccette arribó décimo segundo en la primera final y luego en la segunda carrera con pilotos invitados su padre Darío arribó en el puesto cuarto con el Ford que tiene la motorización de Matías Guillen. PUNTAJE: Quienes tienen a su cargo los destinos de la categoría Kart Plus anunciaron que el primero de setiembre vuelva a la actividad en el kartódromo de Zárate con puntaje doble para desarrollar otra fecha del campeonato. ESPECIAL: Para luego el 6 de octubre desarrollar otra fecha del certámen con una competencia especial con pilotos invitados en el mismo kartódromo de Zárate donde comienza a definirse el presente campeonato. COMPLICAR: Ahora si que se le complicó a "Botellita" para disfrutar su moto, ya está en vigencia el uso del casco para cargar combustible y eso lo dejó sin chance alguna. Ahora los amigos de Don Bianchi tendrán que ir a ponerle ese compuesto para poder girar a la moto de nuestro personaje. Mirá vos! TURISMO PISTA: En el autódromo porteño la categoría encara otra carrera del campeonato con sus tres clases y su interesante parque de autos. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. SEGUIR: Oscar Dufou decidió seguir hasta fin de año participando en el Turismo Zonal Pista en la Clase Dos con la motorización de Fabián Carranza con quien ya ganó un campeonato en la categoría Alma. MOLESTA: La mamá del ex piloto y actual chasista se sintió molesta tras las declaraciones de su nene que dejó entrever que ella no le prepara mas empanadas para llevar a las carreras en programa televisivo. Que no cunda el pánico! PREGUNTAR: El piloto fue a la cancha de Dálmine a ver el debut del equipo con la compañia de amigos y familiares y cuando los equipos salieron a la cancha preguntó si los de violetas eran los de Campana . Ante el asombro de sus ocasionales acompañantes. Qué jugador el rubio! SORPRESA: Sin duda que la llegada del TC Mouras y el resto de las categorías al autódromo de Rio Cuarto fue una grata sorpresa para todos por el caudal de público que acompañó durante el fin de semana que visitó la zona de boxes para sacarse fotos con los autos y los pilotos. HABLAR: Esto provocó que los dirigentes del club organizador ya hablaran para acercar el Turismo Carretera donde recibieron un visto bueno pero habrá que mejorar varias cosas en el circuito y después de agosto del próximo año pueden tener una fecha. PUESTO: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo de San Nicolás donde Matías Milla con el Renault del equipo oficial clasificó con un cuarto puesto para en la final lo colocó en el puesto séptimo quedando quinto en el campeonato. SPORT PROTOTIPOS: En el autódromo capitalino la categoría encara este fin de semana otra competencia del campeonato donde desde las 15 hs desarrollan la final a 12 vueltas en el circuito número cinco. DECISION: Como se venía presagiando finalmente el Super TC 2000 no correrá en el callejero de Santa Fe ante una decisión política de la provincia y si bien se mantiene la misma fecha del calendario la competencia se traslada al autódromo "El Zonda" de San Juan. CIERRE: Continuando con el Super TC 2000 cierra su campeonato en el mes de diciembre en el autódromo de Neuquén con dos carreras a 8 días uno de la otra que será también en otro autódromo sureño a confirmar para recuperar el retraso del inicio de este torneo en el mes de marzo. TRABAJAR: Siguen trabajando en el auto de Damián Toledo de cara a la próxima carrera en la categoría Alma donde viene mostrando un nivel competitivo interesante con la atención del auto en su taller con el grupo de amigos que lo acompañan. PROKART: Esta especialidad del karting está realizando este fin de semana otra carrera del presente campeonato para todas sus clases en el kartódromo de Ciudad Evita con su habitual parque de máquinas. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. BONO: El piloto que viene corriendo en los chasis del Regional Gastón Fernandez acaba de lanzar un Bono Contribución con premios importantes para quienes colaboran con el piloto local que viene en pleno crecimiento en la categoría. ROTURA: El Turismo 4000 Argentino viene de correr en el autódromo de Rio Cuarto donde en la serie llegó segundo para en la final tras un despiste cuando venía ganando ante la rotura de un extremo lo relegó al puesto décimo con la motorización de Matías Guillen. LAMENTABLE: Sin dudas que el parque de autos presentados por el Turismo 4000 Argentino que no superó los 10 autos fue lamentable en la carrera de Rio Cuarto para la categoría donde sus dirigentes se excusaron por la distancia donde se corrió. La crisis económica no perdona a nadie. CALIDAD: Con el transcurrir del año Baterías Campana se va metiendo de a poco en el automovilismo por la calidad del producto, su precio y el rendimiento para quienes ya utilizan las mismas de manera particular en las categorías zonales. INTENCION: Si todo se hubiera dado como desde lo económico lo habían armado con su padre Claudio en este presente la clase GTN del TC Regional tendría otro piloto oriundo de Lima participando dado que Yamil Bottani tuvo la intención de estar en la alta competencia pero el sistema no se lo permitió. AUSENCIA: La fiesta torinera en Alta Gracia para festejar aquella epopeya de 50 años atrás se vivió a pleno en la provincia de Córdoba donde hubo mucha gente donde se notó la ausencia del representante local Gustavo Dominguez fanático de los Torinos. Que te ocurre? FORMAL: De su paso por Rio Cuarto la semana pasada por parte del motorista de Lima recibió un ofrecimiento formal para que atienda a dos motores de los TC Pick-Up a partir de la próxima carrera donde aún no se tomó la decisión.

Rincón Tuerca

