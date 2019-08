La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual producida por una bacteria (Treponema pallidum), que se transmite por relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) sin preservativo con una persona infectada. También existe lo que se denomina transmisión vertical, que es la que ocurre de madre a hijo durante la gestación. A raíz de la cantidad de pacientes que se presentaban, desde el hospital de enfermedades infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz" elaboraron un Excel que registra datos desde el mes de enero hasta la actualidad, con el fin de realizar una estadística interna fundamental por ser el hospital de infecciones más importante del país. Así, se contabilizaron 379 casos hasta mediados de agosto. "En promedio tenemos 50 pacientes con sífilis temprana por mes y 379 en total", dijo Viviana Leiro, integrante del servicio de Dermatología en donde funciona el consultorio de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Con respecto a las demás ETS, la especialista aseguró que los casos que más aumentaron corresponden a la sífilis pero que también hay muchos casos de gonorrea, HPV, entre otras. "Lo que observamos como especialistas es que hay una tranquilidad impresionante con respecto al uso del preservativo. Hay una generación de menores de 30 años que no usa preservativos pero además contribuye el uso de drogas legales e ilegales, los contactos a través de redes sociales con fines sexuales, entre otras", enfatizó Leiro. La enfermedad se diagnostica a partir de un análisis de sangre y se trata con un antibiótico (penicilina). Los síntomas aparecen 20 días después de que la bacteria entre al organismo y presenta varios estadios. "La sífilis primaria se diagnostica por la presencia del chancro -o llaga- que se puede ubicar en el pene, ano, vagina o boca. Es importante puntualizar que el chancro no duele, de ahí que en algunas ubicaciones puede pasar inadvertido. En la sífilis secundaria aparecen lesiones en la piel que ocupan todo el cuerpo y que son contagiosas, al igual que el chancro" explicó a el médico infectólogo Javier Altclas (MN 61105), quien insistió: "Si no se trata en estos estadios mencionados, pasa a otros llamados latentes tempranos y tardíos; al continuar la enfermedad sin tratamiento luego de un tiempo prolongado, que pueden ser varios años, aparece la sífilis terciaria, que en este estadio presenta complicaciones graves". En el mundo, hay cada vez más infecciones producto de las ETS. De acuerdo con un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reveló que anualmente se detectan más de 370 millones de nuevas infecciones de transición sexual en el mundo. Cada año, más de un millón de relaciones sexuales terminan con uno de los implicados infectando a otro con gonorrea, sífilis, clamidia o tricomoniasis. Son las cuatro principales enfermedades de transmisión sexual tratables y curables que forman una epidemia oculta, silenciosa y peligrosa. Los últimos datos oficiales en Argentina son del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, donde reportaron que la tasa de casos de sífilis en varones y mujeres jóvenes y adultos se triplicó entre 2013 y 2017, ya que pasó de 11,7 a 35,2 por cada 100 mil habitantes. Asimismo, la proporción de positividad en las pruebas de rutina que se realizan a embarazadas pasó del 2% al 3,2% en el mismo lapso. Fuente: Infobae.com

Alerta por sífilis:

La enfermedad que atormenta a una generación que le escapa al preservativo

