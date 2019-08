Puentes para la reinserción social

P U B L I C



El ex futbolista Navarro Montoya brindó una charla motivacional a internos de cárcel de Campana. El ex arquero Carlos Fernando Navarro Montoya, más conocido como "El Mono", visitó este viernes la Unidad 41 de Campana, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde brindó una charla motivacional a más de un centenar de privados de libertad. En la escuela del penal, "El Mono" contó su historia de vida y cómo con sacrificio, voluntad, trabajo y compromiso, llegó a jugar en primera división del fútbol y ser reconocido como uno de los mejores arqueros del país. Entre mates y risas, en un intercambio con los internos, narró distintas experiencias como su debut en Vélez Sarsfield y su sueño de jugar en Boca Juniors así como divertidas anécdotas y vivencias con otros ídolos como Diego Maradona y Román Riquelme. Con una larga trayectoria que lo respalda, Navarro Montoya destacó la importancia del deporte en el tratamiento penitenciario para la reinserción social: "El deporte es fundamental, el deporte es vinculante, el deporte educa, forma, enseña valores, te relaciona con la amistad, con la solidaridad, la tolerancia, creo que es muy bueno que en las cárceles argentinas haya un espacio para los deportes". "Todos nos equivocamos. A partir de que uno hace una autocrítica y se da cuenta de que se ha equivocado, uno ya sabe de dónde parte y hay que tener la fortaleza, la voluntad, la constancia de buscar un camino. La vida es constantemente sortear obstáculos y muchas veces somos nosotros mismos esos escollos entonces lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos", fueron algunas palabras de aliento del deportista a los internos. "El Mono" contó que siempre colabora con quienes quieren hacer las cosas mejor en la sociedad. En este contexto, agradeció a los internos por darle el espacio, por escucharlo y por tratar de mejorar señalando que la expectativa es que "cualquier integrante de la sociedad que se prepare, que estudie, que esa motivación que tenga la pueda desarrollar, que no quede en el deseo. El Estado es el que debe darle herramientas para que se desarrolle. Por eso celebro estos talleres y actividades que tienen ustedes". Por último, firmó autógrafos y se sacó fotos con privados de libertad y personal penitenciario. "Me agrada la receptividad que hay, haber compartido unos mates, una charla, para mí es muy gratificante si algo de lo que hablamos a ellos les queda y les sirve es un placer. No se trata de venir a exponer sino a compartir un momento, su espacio, sus vivencias, sus preocupaciones, sus sueños, y eso es lo que hemos hecho" cerró el ex deportista. En tanto, Ariel, un interno de 48 años que participa del equipo de fútbol de la Unidad, fue uno de los que más intervino en el diálogo con "El Mono" y al finalizar el encuentro dijo contento: "vino ‘El Mono’ y apenas entró parecía que estábamos en la cancha. Empezó a firmar camisetas, no preguntó nada, es alguien que no te juzga, que te mira como persona. Y hay que ver que todos somos iguales, como decía ‘El Mono’ que con esfuerzo, deporte, sin drogas, se llega. El cambio está en uno". La charla contó con la presencia del director de Unidad, Marcelo Inschauspe, acompañado por los subdirectores, docentes y Julio Frutos de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, quien brinda un taller de escritura y oratoria en el penal y coordinó la visita.

El ex arquero ídolo de Boca juniors mantuvo un encuentro con personas privadas de su libertad.





“El Mono" Navarro Montoya contó que siempre colabora con quienes quieren hacer las cosas mejor en la sociedad.



Puentes para la reinserción social

