La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/ago/2019 En moto y sin casco, la sacó barata







Fue ayer cerca del mediodía, en Vicente López y Gavazzi. A juzgar por cómo quedó el Volkswagen Gol luego del impacto, sorprende que el conductor de la Honda 150 haya tenido sólo lesiones menores. De hecho, luego de que el móvil del SAME lo trasladara hasta el Hospital San José, le dieron el alta luego de unas 2 horas después. La colisión fue ayer en Vicente López y Gavazzi, cerca del mediodía. Y por la frenada que quedó marcada en el pavimento, el posible que el auto, en su inercia, haya arrastrado la moto varios metros. Aun así, el conductor de 22 años, quien no llevaba casco, sólo tuvo golpes que no comprometieron su integridad física. Intervino Comando Patrulla – Zona 3.

A pesar de la importante deformación que experimentó el auto, el conductor de la moto fue dado de alta dos horas después.

#Dato choque en barrio Del Pino, Gavazzi y Vicente López. 11:40hs. Una Honda Storm 150 y un VW Gol 2006, el motociclista de 22 años, sin casco, con golpes varios, trasladado por SAME 3 Dr. Bobadilla, Comando Zona 3 TT 1° Encina, resguardaron los vehículos hasta 13:30hs. pic.twitter.com/9dVmFy04Qr — Daniel Trila (@dantrila) August 26, 2019

