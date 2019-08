La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/ago/2019 Con las Manos Vacías:

El karma del minuto final volvió a golpear a Villa Dálmine en Tucumán







Cuando parecía que se traía un punto de La Ciudadela apareció la cabeza de Luciano Pons a los 49 del ST para romper el cero, darle la victoria a San Martín y dejar al Violeta con las manos vacías. El próximo compromiso será frente a Almagro como local. Otra vez en Tucumán, otra vez en el último minuto. El regreso de Villa Dálmine a La Ciudadela volvió a ofrecer el mismo final de aquel épico empate 3-3 de Cuartos de Final del Reducido 2018. Esta vez, Luciano Pons conectó de cabeza en el minuto 49 de la segunda mitad para marcar el único tanto de un encuentro que tenía irremediable destino de 0-0. Sin embargo, en ese lateral que el Violeta no marcó correctamente nació el centro que envió Emiliano Purita y que el corpulento delantero ganó en lo alto para desatar la locura de los simpatizantes del Ciruja. El 1-0 fue ampliamente festejado por el local, cuyos mayores méritos estuvieron en la primera parte, cuando asedió a pura presión al conjunto de nuestra ciudad. Los dirigidos por Lucas Bovaglio tuvieron dificultades a lo largo de todo el juego, porque fueron un equipo liviano al que San Martín pudo acorralar cuando se lo propuso. Y porque en los contragolpes que tuvo a su favor no supo resolver correctamente. Sin embargo, lo dicho: cuando llegó ese cabezazo agónico de Pons, Villa Dálmine ya tenía el punto en su bolsillo. Por eso dolió tanto la derrota en ese momento. Seguramente, en el análisis profundo post partido, el Violeta encuentre razones que le generen mayor preocupación (o enojo) que volverse de Tucumán sin ese punto. Cuestiones que deberá juntar con otras ocurridas en el debut frente a Instituto para repasar y corregir de cara al domingo, cuando reciba a Almagro por la tercera fecha de esta Zona 2 de la Primera Nacional. EL PARTIDO El Violeta salió a la cancha con los mimos once titulares que frente a Instituto y con la misma disposición táctica. Incluso, también con la misma intensidad, tratando de pisar fuerte en La Ciudadela desde el arranque del partido. Pero esa postura le duró apenas seis minutos, pasaje en el que Catriel Sánchez protagonizó la acción más peligrosa: tras una falla de Luciatti logró ingresar al área, pero se quedó sin margen para resolver. Después fue casi todo de San Martín, que se acomodó a partir del trabajo de Mercier y comenzó a llevar al Violeta contra su campo, aprovechando el manejo del tándem Castro-Mosca, la velocidad de Rodríguez y los bochazos a Costa. Así, como el equipo de nuestra ciudad no lograba anticipar los movimientos locales, terminaba refugiándose cerca del área de Ojeda. En ese lapso, las oportunidades más claras fueron para Nicolás Castro (su remate se desvió en Maciel), Gonzalo Rodríguez (cabeceo exigido en el segundo palo a la parte externa de la red), "Pololo" Mercier (presionó en la salida, llegó al área y fue tapado cuando se prestaba a rematar cruzado) y Ramiro Costa (su testazo se estrelló contra el travesaño). A Villa Dálmine le costaba mucho salir de ese asedio y la primera contra real que tuvo a su disposición fue a los 20 minutos, aunque se murió cuando Brener llegó al área y, rodeado por defensores, no tuvo espacios para resolver. Es que, cuando recuperaba el balón, el Violeta lo perdía rápido, porque no ganaba los mano a mano a los que apostaba para crecer en el campo. En ese sentido, su mejor arma era Gallardo: recostado sobre la izquierda, "el Villano" fue el más buscado para tratar de poner al equipo en terreno ajeno. De hecho, fue el único que obligó a una atajada de Arce con un disparo desde afuera del área al que le faltó potencia. En el tramo final de la primera parte, después de cambiar el aire, la búsqueda de San Martín fue a través de pelotas largas (tuvo mayor presencia en la mitad de la cancha, donde Del Priore y Brizuela volvieron a sufrir) y centros al área de Ojeda, dejando en evidencia algunas dificultades del elenco campanense para alejar el peligro en esos envíos. El inicio de la segunda parte volvió a mostrar a un San Martín que llegaba a zona de riesgo con facilidad. Incluso, en los primeros minutos Sansotre trabó justo a Brandan, quien recibió un centro pasado con comodidad; mientras que Rodríguez definió mal una buena acción de Castro, quien recortó campo desde la izquierda hacia el centro y luego lo asistió. Encima, Gallardo ya no recibía juego sobre la izquierda, mientras Sánchez sufría el partido entre los centrales tucumanos y Brener continuaba tan intermitente como en la primera mitad. Sin embargo, en un choque de cabezas entre Luciatti y Moreira, el Violeta tuvo una oportunidad clara que no pudo aprovechar (la jugada terminó en córner por el cierre de Mercier ante Brener). Por la magnitud del golpe, ambos centrales tucumanos debieron ser asistidos y Luciatti fue retirado en camilla con cuello ortopédico, por lo que ingresó Purita en su reemplazo. Esta situación enfrió el juego y el trámite no volvió a tener esa intensidad en la que San Martín se sentía cómodo. La pelota comenzó a dividirse más, se afianzó decididamente la dupla Maciel-Martínez y el encuentro se fue encaminando al 0-0. Bovaglio probó con Arturia por Sánchez y el mendocino generó rápidamente una amarilla para Purita, quien sobre los 33 volvió a cometer otra fuerte infracción, cuando Gallardo salía del área. Fue entonces que el árbitro Sosa tuvo su decisión más polémica de la tarde al dejar pasar la segunda amarilla para el defensor local y, encima, retrasar dos metros el peligroso tiro libre para el Violeta (la ejecución de Del Priore rebotó en la barrera). Para sacudir a sus dirigidos, la dupla Gómez-Orsi mandó a la cancha a un centrodelantero como Pons y sacó a un mediocampista como Fissore. Así, el juego se partió y aparecieron algunos espacios que Bovaglio quiso explotar con el debut de Alan Picazzo. En ese tramo creció la tarea de Mercier para apuntalar a San Martín, pero también llegó dos veces con peligro el Violeta: un remate de Del Priore se desvió en Moreira y descolocó al arquero Arce; y un centro de Banegas no alcanzó a ser conectado por Arturia en el corazón del área. Pero la búsqueda constante era la del Santo, que volvió a intentar con nuevos centros, esta vez con las torres Costa y Pons como claros destinatarios (Bovaglio no reforzó la zaga central ante esta situación). Y cuando parecía que todo se quedaba en intentos, llegó esa fatídica acción del minuto 49. Banegas cerró a Rodríguez dentro del área y reclamó el lateral a favor de Villa Dálmine, aunque el asistente marcó sin dudar para el local. Purita lo jugó rápido y mientras Brizuela y Gallardo se acercaban cansinamente a defenderlo, el lateral derecho recibió la devolución de Castro y sacó un gran centro que encontró la cabeza goleadora de Pons, quien le ganó en el salto a Ballini y desvió el balón al segundo palo, dejando sin chance a Ojeda. Así, la historia se repetía: como en mayo de 2018, La Ciudadela explotaba en el último minuto del partido, mientras los defensores Violetas quedaban derrumbados en el área. Ahora, a diferencia de aquella vez, el equipo de nuestra ciudad tiene todavía toda una temporada por delante. Por ello debe dar vuelta la página rápidamente y repasar virtudes y defectos a afianzar y corregir de cara a lo que vendrá. SÍNTESIS DEL PARTIDO SAN MARTÍN (1): Ignacio Arce; Pier Barrios, Abel Luciatti, Rodrigo Moreira, Lucas Diarte; Matías Fissore, Juan Mercier, Claudio Mosca, Nicolás Castro; Gonzalo Rodríguez y Ramiro Costa. DT: Sergio Gómez – Favio Orsi. SUPLENTES: Pedro Fernández, Emiliano Purita, Mauro Bellone, Fernando Brandán, Gonzalo Lamardo, Lucas González y Luciano Pons. VILLA DÁLMINE (0): Juan Manuel Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Denis Brizuela; Fabricio Brener, Catriel Sánchez y David Gallardo. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Federico Recalde, Lucas Cuevas, Alan Picazzo y Marcos Arturia. GOL: ST 49m Luciano Pons (SM). CAMBIOS: PT 40m Brandan x Mosca (SM). ST 14m Purita x Luciatti (SM), 25m Arturia x Sánchez (VD), 36m Pons x Fissore (SM), 38m Picazzo x Brener (VD) y 47m Recalde x Del Priore (VD). AMONESTADOS: Purita (SM); Maciel (VD). CANCHA: San Martín. ÁRBITRO: Nelson Sosa.

GALLARDO FUE LA MEJOR OPCION DEL VIOLETA EN LA PRIMERA PARTE. EN EL ST SU PARTICIPACIÓN DECAYÓ.



DUELO DE VOLANTES CENTRALES CAMPANENSES: MATÌAS BALLINI EN PLENA LUCHA CON JUAN MERCIER.





CATRIEL SÁNCHEZ ESTUVO MAYORMENTE AISLADO Y NO TUVO SITUACIONES CLARAS DE GOL.



BOVAGLIO: "NOS FALTÓ INTELIGENCIA Y MADUREZ" A la salida de los vestuarios de La Ciudadela, el entrenador de Villa Dálmine, Lucas Bovaglio, analizó la agònica derrota sufrida por su equipo ante San Martín: "El equipo se entregó por completo. Fue una lástima porque parecía que nos llevábamos un punto a Campana. Por momentos tuvimos la oportunidad de hacer daño en alguna contra, pero también hay que reconocer que por momentos nos superaron y que nos tocó defender más tiempo del que nos hubiese gustado. Estos rivales te llevan muchas veces a refugiarte en tu campo. Hay que aprender de lo que pasó hoy y tratar de recuperarnos lo más pronto posible", señaló en diálogo con el periodista Bautista Letanú. Después de esbozar alguna observación al arbitraje de Nelson Sosa ("Nos dio la sensación que en algunas pelotas divididas no medía igual a los dos equipos"), el entrenador Violeta prefirió no hacer hincapié en el juez del partido y sí mirar puertas adentro al momento de evaluar el juego: "Nos faltó inteligencia, nos faltó madurez. Este es un plantel joven que debe aprender de situaciones como éstas, que son dolorosas, porque el esfuerzo merecía una recompensa", señaló. Incluso, en ese mismo sentido recordó la jugada previa a la acción que derivó en el gol de San Martín: "Fue un contragolpe favorable, de cuatro contra tres, que podría haber terminado en otra cosa. Incluso, de haber sido inteligentes, quizás hasta lo ganábamos en esa jugada. Pero lamentablemente perdimos la pelota (NdR: recuperación de Juan Mercier) y de allí vino el gol de ellos". #FútbolProfesional ?? | ¡Mirá las mejores imágenes del partido frente a San Martín de Tucumán!



?? https://t.co/5makvv9iXM#VamosViola ?? pic.twitter.com/vriu73RGJT — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) August 27, 2019 #VillaDálmine Perdió 1-0 de manera agónica en su visita a San Martín de Tucumán por la 2da fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. Luciano Pons marcó de cabeza para el Santo a los 49 minutos del ST. El próximo compromiso del Violeta será como local frente a Almagro. pic.twitter.com/WA8ZBq7xZf — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 25, 2019

