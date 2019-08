La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/ago/2019 Entró en contramano a la panamericana y murió al chocar de frente con un camión







El hecho ocurrió a la altura de Escobar sobre la mano a Capital Federal. La víctima era de nacionalidad boliviana. Un insólito y fatal accidente se produjo en el ramal Campana de la autopista Panamericana. Una camioneta Mercedes Sprinter blanca comenzó a circular a contramano sobre la vía que conduce hacia la ciudad de Buenos Aires y protagonizó un choque frontal con un camión con acoplado. Como resultado, murió el propio conductor del vehículo que circulaba en infracción. El momento del trágico accidente fue registrado en video con un teléfono celular, desde otro vehículo, ante la sorpresa que generó una camioneta blanca circulando en contramano en medio de una autopista, donde la velocidad máxima permitida es de 130 km/h. En tanto, el conductor del camión, de la empresa "Doña Mercedes", de Paso Ledesma, Corrientes, pudo bajar del vehículo por sus propios medios, según los testigos del accidente, y fue derivado a un hospital cercano por precaución. Un ciudadano llamado Martín Cersósimo fue quien grabó el video de la tragedia. En diálogo con el canal TN, el testigo relató: "Yo estaba con un acompañante manejando a la provincia de Córdoba. En la zona del km 48 o 49, un poco antes, hay una subida muy grande a la Panamericana. Ahí me llamó la atención que en la otra vía había un vehículo con las luces de posición rojas. Estaba entre las luces blancas de todos los autos que venían". Y continuó: "Al principio esperábamos que bajara rápido, creímos que se había equivocado de carril, pero el tipo seguía. Ahí llamamos al 911 para informar la situación. Ellos nos dijeron que nos iban a hacer el reporte y al minuto y medio, dos minutos, ocurrió el accidente". Cersósimo afirmó que el conductor de la camioneta no dio indicios de manejar en estado de ebriedad. Afirmó que se acercó al borde de la Panamericana a pie (no pudo cruzar de carril porque había una reja divisoria) y que pudo hablar y ver cómo el conductor del camión bajaba por sus propios medios sin heridas de consideración. Según le confirmaron fuentes de la investigación, quien conducía la camioneta y murió en el acto era Felipe Flores Choqevillca, un ciudadano extranjero de 46 años. En tanto, el camión era manejado por Danilo Santa María, de 61 años. En este momento se encuentra internado en observación en un hospital de la zona, donde se está sometiendo a análisis para descartar cualquier tipo de heridas internas. A raíz del accidente, quedó parcialmente interrumpido el tránsito en la Panamericana en la dirección hacia la Capital: solo quedó habilitado un carril. Eso provocó demoras y un embotellamiento de casi 5 kilómetros.

La cabina de la trafic quedó prácticamente destruida por el impacto frontal.

Casi tres kilómetros de cola por accidente fatal, kilómetro 51 Ramal Campana aún siguen ambos vehículos involucrados @todonoticias ⚠️ Precaución al circular ⚠️ pic.twitter.com/czCyf6Iddt — Magui Felizia (@mawifelizia) August 26, 2019

Entró en contramano a la panamericana y murió al chocar de frente con un camión

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: