Efemérides del día de la fecha: 27 de Agosto

DÍA DE LA RADIODIFUSIÓN En este día se conmemora la primera transmisión radiofónica del país. La misma fue llevada a cabo por el médico Enrique Susini y los estudiantes Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza en en la terraza del Teatro Coliseo en el año 1920; conocidos como los "locos de la azotea" por instalarse en las terrazas de los edificios para probar sus aparatos, aquel día con un transmisor de escasa potencia y un pequeño micrófono transmitieron la ópera "Parsifal" de Richard Wagner después de que Susini pronunciara las siguientes palabras: "señoras y señores: la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el festival sacro de Richard Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten". FALLECE ROBERTO GOYENECHE Roberto "El Polaco" Goyeneche nació el 29 de enero de 1926 en Saavedra, Buenos Aires. Gran admirador de Carlos Gardel, le atribuiría su pasión por el canto a su madre, María Elena Costa: "ella buscaba un disco de Gardel, se ponía a cantar y yo le hacía dúo." Convencido de querer un futuro como cantante a los 18 años se inscribió en el concurso de cantores del Club Federal Argentino; éste sería ganado por Roberto que comienza a cantar en la orquesta del violinista Raúl Kaplún; su debut fue en LR3 Radio Belgrano con el tango "Se lo conté al bandoneón" de Carlos Bahr y Francisco Troppoli. Sin embargo, el trabajo de sus sueños era temporal y no le daba los suficientes ingresos para mantenerse por lo que por las tardes Goyeneche transitaba la ciudad como colectivero y por las noches cantaba en la orquesta. Un día cantando en el colectivo sería escuchado por José Otero, representante del director de orquestas Horacio Salgán, que impresionado con su voz, lo lleva a Radio El Mundo a hacer una prueba; ese día cantó un pedacito del tango "Alma de loca" antes de ser cortado, parecía ser un fracaso inminente pero no lo era: Roberto se convertía en el reemplazo de Horacio Deval; y, a su vez, su voz sería acompañada por la de Ángel "Paya" Díaz, cantor que, basado en la apariencia física de Goyeneche, le da el apodo de "El Polaco". En 1956, se integra en la orquesta de Aníbal Troilo, donde comienza a consolidarse como cantante. En 1963, Troilo le pide que deje de cantar en la orquesta y se dedique a cantar como solista: "fue él mismo quien me dijo un día, al cabo de ocho años de estar juntos: ´Bueno, Polaco, vamos a tener que dejar...´ y yo le pregunté: ´¿Por qué, Gordo, las cosas andan tan mal?´ ´No es eso, es que ahora usted está llamado a conquistar popularidad y dinero que no le voy a poder pagar. Pero no se preocupe, ya vamos a volver a juntarnos un día". Y así fue como en el año 1968 se reencontraron con el disco "Nuestro Buenos Aires" y, más tarde, en el año 1971, con el disco "¿Te acordás Polaco?". En 1969 graba junto a Astor Piazzolla "Balada para un loco". Por otra parte, entre 1985 y 1987, incursionó en la televisión participando en "Operación Porcel" y "Las gatitas y ratones de Porcel"; en lo que respecta a la pantalla grande actúo en "El derecho a la felicidad" (1968), "El canto cuenta su historia" (1976) y "Sur" (1987). Falleció a los 68 años, en el año 1994, en Buenos Aires. SE PUBLICA EL "LIBRO DE RECORD GUINNESS" Un día como hoy en el año 1955, se publicaba la primera edición del "Libro de Record Guinness". La historia del libro se remonta al año 1950 cuando Sir Hugh Beaver, Director General de la destilería Guinness, se encontraba de caza con unos compañeros; aquel día la incertidumbre acerca de cuál era el ave más rápida de Europa generó una discusión entre los cazadores que se debatían entre el chorlito dorado y el urogallo; no obstante, la respuesta no fue encontrada. Lo que parecía una conversación sin sentido volvió a la memoria de Beaver en el año 1954 cuando se le ocurre crear un libro con las respuestas a este tipo de preguntas y, a la vez, promocionar la cervecería; así, contrata a los periodistas Norris y Ross McWhirter para llevar a cabo las investigaciones que culminan con la publicación del libro.

Efemérides del día de la fecha: 27 de Agosto

