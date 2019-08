La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/ago/2019 Gran fiesta del Día del Niño en el barrio Dignidad







El pasado domingo, se realizó una celebración en las calles del barrio para festejar el día del niño. Organizado por Carla Navazzotti, Alejo Sarna, Lucía Di Fino, Rosana Frattini, Julia Peralta, Aylen Dalpra, Facundo Aphalo y el referente del barrio Ramón Mena, decenas de niños pasaron una hermosa mañana con juegos y sorpresas. "Sabemos que no le estamos solucionando la vida a esos chicos, pero estar ahí con ellos y hacer una demostración de afecto marca la diferencia" comentó Navazzotti. En el Barrio Dignidad, se realizó el festejo del Día del Niño el domingo pasado, organizado por Carla Navazzotti, Alejo Sarna, Lucía Di Fino, Rosana Frattini, Julia Peralta, Aylen Dalpra, Facundo Aphalo y el referente del barrio Ramón Mena, y el acompañamiento del Frente de Todos se llevó adelante la celebración y todos los chicos del barrio pasaron una mañana divertida con juegos y sorpresas. Sobre la actividad, Carla Navazzotti destacó "Festejamos el día del niño en Córdoba y Alferi, en el Barrio Dignidad. Un vecino nos abrió las puertas de su casa y allí pudimos preparar chocolate caliente, mientras otro vecino preparaba tortitas asadas para los chicos. Recibimos donaciones de golosinas, juguetes y se hicieron algunos juegos en la calle para que los chicos pasen un día diferente". "Los nenes y nenas del barrio pudieron pasar un lindo día, eso es lo que queríamos, que cada uno se vaya a su casa feliz. A nosotros nos parece muy importante celebrar con los chicos, acompañarlos y estar presentes en los barrios donde muchas veces están los sectores más postergados. Que cada nene y cada nena se haya ido feliz nos da mucha alegría" comentó Lucía Di Fino. Por su parte Carla Navazzotti comentó "La vida en los barrios más postergados de nuestra ciudad es muy dura, podes ver a los chicos sin zapatillas en pleno invierno, si les preguntas qué comiste hoy probablemente te contesten nada. Duele ver cómo el Estado permanece inmóvil frente a esta problemática, son las generaciones que vienen, si no los incluimos hoy, si no les ofrecemos oportunidades hoy, mañana va a ser tarde". Para concluir el precandidato a Consejero Escolar Alejo Sarna destacó la labor de Carla Navazzotti y todo el equipo de trabajo "Como siempre, se pusieron al hombro toda la organización. Preparando todo para que cada nene pase una mañana única", también agradeció a sus compañeros del Frente de Todos por acercarse a acompañar la actividad y a todos los que se sumaron para colaborar.







