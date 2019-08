La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/ago/2019 Liga Campanense:

Venció 2-1 a Lechuga y llegó a lo más alto de la zona, dado que igualaron Villa Dálmine y San Cayetano. Además, amplió su ventaja sobre sus perseguidores por el empate entre Mega Juniors y San Felipe. También ganaron Malvinas y Juventud. La 14ª fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol le resultó sumamente positiva a Defensores de La Esperanza en el Grupo A. Es que el Verdinegro venció 2-1 a Lechuga con doblete de Facundo Fernández y así aprovechó que el resto de los equipos que pelean en la zona alta de la tabla no pudieron ganar. Por eso igualó a Villa Dálmine en lo más alto y, a su vez, amplió su ventaja sobre los demás conjuntos. El Violeta rescató un punto sobre el final frente a Deportivo San Cayetano gracias a un tiro libre de Lucas Cajes, después que el Sanca (único equipo que pudo derrotar a Villa Dálmine hasta el momento) comenzara en ventaja con gol de Braian Cardozo. Por su parte, Mega Juniors cosechó su primer empate del campeonato al igualar 2-2 con Deportivo San Felipe. En los restantes resultados de esta zona, en duelos de conjuntos que pelean en la zona baja, Malvinas le ganó 2-0 a Desamparados, mientras que Juventud Unida superó 1-0 a El Junior. En este Grupo A todavía está pendiente de oficialización el fallo que le daría por ganado a Mega Juniors el partido que disputó frente a Villa Dálmine en esta segunda rueda (la protesta fue por mala inclusión de jugadores del Violeta). Esta situación modificaría la parte alta de la tabla y dejaría a Defensores de La Esperanza como único líder. Pero lo dicho: el fallo todavía no salió oficialmente. La próxima fecha, la cuarta de la segunda rueda, tendrá un duelo clave en la lucha por el cuarto puesto, dado que se enfrentarán Deportivo San Cayetano y Deportivo San Felipe. Además jugarán: Defensores de La Esperanza vs Juventud Unida, Villa Dálmine vs El Junior y Mega Juniors vs Malvinas. En tanto, Lechuga sumará de a tres por la baja de Deportivo Río Luján, mientras que Desamparados quedará libre.

EL DEFE VENCIÓ A LECHUGA CON UN DOBLETE DE FACUNDO FERNÀNDEZ.





DEPORTIVO SAN FELIPE IGUALÓ 2-2 CON MEGA JUNIORS. GRUPO A - FECHA 14 -Defensores de La Esperanza 2 – Lechuga 1. Goles: Facundo Fernández (2) (DEF); Brian Regini (LE). -Villa Dálmine 1 - Dep. San Cayetano 1. Goles: Lucas Cajes (VD); Braian Cardozo (DSC). -Mega Juniors 2 - Dep. San Felipe 2. Goles: Eliseo Bentancourt (2) (MEGA); Héctor Vallejos y Nicolás Oroná (DSF). -Juventud Unida 1 - El Junior 0. Gol: Marcelo Ferreyra (JU). - Malvinas 2 – Desamparados 0. Goles: Ezequiel Torres y Jonatan Marmet (MAL). LIBRE: Deportivo Río Luján.

