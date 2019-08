La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/ago/2019 Fútbol Infantil:

En los zapatos de otro

Por Néstor Bueri













Néstor Oscar Bueri

Cuando decidí poner el alambrado en el terreno nunca pensé que me iba a costar tanto. La única herramienta que había agarrado hasta ahí fue el inflador de la pelota de cuero. Como para mí alambrar era similar a dar una clase de química orgánica, decidí pedir ayuda a alguien que sepa. Y siempre hay un pariente al que no le gusta para nada el futbol, de esos que piensan que jugar a la pelota es una pérdida de tiempo, que jugar al futbol son once pelotudos que corren atrás de una pelota… Esos tuvieron tiempo de aprender otras cosas, entre ellas a poner un alambrado. Ese domingo me levantaron temprano. Cuando llegué al terreno, el "Toti" ya estaba con la pala haciendo pozos. Uno acá, otro más allá, otro en la punta cerca de la medianera del vecino y otro más en la punta del dichoso terreno. Una vez puestos los postes había que agujerearlos, pasar un alambre en la parte de arriba, otro en la parte del medio y otro en la parte de abajo. Y ahí se estira el alambre de punta a punta "Fenómeno", dije yo, se terminó el laburo. Pero no, según el "Toti" faltaba lo más importante: en cada poste de la punta y en el poste del medio hay que poner un poste adicional para que el alambrado no ceda y no se caiga. Este poste importante que impide que toda una estructura no se caiga, que lo sostiene en la caída al vacío, que debe ser fuerte con bases sólidas, tan fuerte como para sostener y permanecer de pie a ese débil cuerpo en caída libre, ese poste es el de contención. Y de eso se trata la falta importante en el deporte juvenil adolescente de hoy: la contención. Miles de chicos juegan en inferiores, uno o dos llegan a superar los obstáculos del entorno y llegan a Primera. Muy pocos de ellos llegan al status alto del fútbol. El resto queda deambulando entre las manos vacías de un destino con tarjeta roja. Y en el camino de la transición siempre la angustia del futuro, la frustración y el conflicto que viene de la mano. Mirar para ambos lados de la esquina antes de cruzar la calle del desconcierto. Pero siempre es incierto, siempre el quizás. Y en ese esperar es donde el entorno adulto desaparece y el adolescente vuelve a quedar solo. Nadie contiene, nadie escucha. El timbre suena una y otra vez, pero las luces siguen apagadas. Todos los que alguna vez estuvieron en sus días de victorias, ahora juegan en el equipo contrario. Contención, parte fundamental de una adolescencia de manos vacías. La empatía de ponerse en los zapatos del otro, el regreso a la situación inesperada, la escucha necesaria para el dialogo, generará el cambio que aprendió en ese vínculo que necesitaba. Muchos quedan en el camino y pocos se ponen en su lugar de emoción. Faltan oídos, faltan zapatos para andar juntos. Y faltan los puntales para sostener un alambrado que se cae. ¡Hasta la próxima! Néstor Bueri / Psicólogo Social nestorb_ps@hotmail.com

