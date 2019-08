La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/ago/2019 Breves: Polideportivas







DANI MUÑOZ EN LIMA El nadador campanense Daniel Muñoz se presentará hoy en los Juegos ParaPanamericanos "Lima 2019". Después de no haber podido participar ayer de la prueba de 100 metros Pecho SB8, el atleta de nuestra ciudad competirá esta noche en su especialidad: los 100 metros Espalda S9.

RAMSES CASCÚ EN TÚNEZ La Selección Argentina Sub 19 de Vóley buscará hoy su pase a los Cuartos de Final del Mundial de Túnez cuando enfrente a Estados Unidos desde las 15.00 (hora argentina). El combinado nacional, que cuenta con el campanense Ramses Cascú (jugador del Club Ciudad de Campana), cerró la primera fase en el tercer puesto del Grupo C (con record 2-2) tras su victoria 3-1 sobre Japón. MILLA EN LAS 100 MILLAS No mucho pudo hacer Matías Milla en las 100 Millas del TC 2000 que se corrieron el domingo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. El piloto de nuestra ciudad fue invitado por el líder del campeonato, Nicolás Moscardini, pero el Renault Fluence #9 sufrió el lastre que debió cargar para esta prueba. Igualmente, Milla logró llevarlo hasta el 10º puesto en el cierre de la prueba y Moscardini sumó 6 puntos que le permiten mantenerse en lo más alto de las posiciones. TC: DOCENA CONFIRMADA El domingo, en el Villicum de San Juan, el mendocino Julián Santero (Ford) fue el ganador en pista del "Desafío de las Estrellas" del Turismo Carretera, pero tras la carrera fue penalizado con 30 segundos y el vencedor terminó siendo Jonathan Castellano (Dodge). Los doce clasificados a la Copa de Oro son: Urcera (inicia con 23 puntos), Aguirre (16), Ardusso (8), Pernía (8), Mangoni (8), Rossi (8), Werner (0), Ledesma (0), De Benedictis (0), Silva (0), Canapino (0) y Ortelli (0). VICTORIA VS RUSIA La Selección Argentina de Básquet venció ayer 85-64 a Rusia en su antepenúltimo amistoso previo al Mundial de China y el primero en tierras del "Gigante Asiático". Hoy, desde las 8.30, cerrará su preparación midiéndose ante España. La mala noticia fue el esguince que sufrió el base Facundo Campazzo, quien quedó en duda para el debut mundialista del sábado frente a Corea del Sur. "TOPO" GIGANTE Ayer comenzó el US Open 2019. Y en su debut en este Grand Slam, el cordobés Juan Ignacio Londero venció 3-6, 6-1, 7-6 y 7-5 al experimentado estadounidense Sam Querrey y en segunda ronda se medirá ante el N° 1 del mundo, Novak Djokovic, que superó en tres sets al español Roberto Carballes. En cambio, no fue positivo el debut del santiagueño Marcos Trungelliti, quien se retiró por dolores en la espalda cuando perdía 6-1 y 4-1 con el japonés Kei Nishikori. Anoche, al cierre de esta edición, Guido Pella se enfrentaba al español Pablo Carreño; mientras que hoy martes debutarán los tres argentinos restantes: Diego Schwartzman, Federico Delbonis y Leonardo Mayer.

