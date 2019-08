La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/ago/2019 Breves: Fútbol







BOCA ES LÍDER Con su victoria 1-0 sobre Banfield el domingo por la noche, Boca Juniors alcanzó a San Lorenzo en lo más alto de las posiciones de la Superliga con 10 puntos. En su debut, Franco Soldano marcó el gol del triunfo Xeneize a los 19 segundos de partido. En cambio, River no pudo igualar la línea del Ciclón al perder 1-0 como local frente a Talleres de Córdoba. Los demás resultados de la 4ª fecha de la Superliga fueron: Arsenal 0-2 San Lorenzo, Gimnasia (LP) 0-1 Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield 3-1 Newells, Rosario Central 1-1 Patronato, Independiente 2-0 Colón, Godoy Cruz 2-1 Estudiantes, Unión 1-2 Lanús y Central Córdoba 0-0 Racing Club. La programación se completaba anoche, al cierre de esta edición: Aldosivi recibía en Mar del Plata a Atlético Tucumán, mientras que Huracán jugaba como local frente a Argentinos Juniors. SOLARI: GRAVE LESIÓN En el partido que Racing disputó frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, el mediocampista Augusto Solari sufrió la rotura del ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda y deberá ser intervenido quirúrgicamente, por lo que será baja para Eduardo Coudet hasta, al menos, la reanudación en el 2020. RAPALLINI SUPERCLÁSICO El árbitro Fernando Rapallini será el encargado de dirigir el superclásico de Superliga entre River y Boca que se jugará el próximo domingo desde las 17 en el estadio Monumental por la quinta fecha del campeonato. El platense, de 41 años, tendrá su primera experiencia en duelos entre los dos gigantes del fútbol argentino. COPA LIBERTADORES Hoy se definirá el primer semifinalista de la Copa Libertadores de América 2019: desde las 21.30 horas, Palmeiras recibirá a Gremio de Porto Alegre con la ventaja 1-0 que consiguió como visitante en la ida. Mañana miércoles jugarán Boca Juniors (3) vs Luga de Quito (0) en La Bombonera e Internacional (0) vs Flamengo (2) en Porto Alegre. La última llave de Cuartos de Final en definirse será entre River Plate (2) y Cerro Porteño (0), el jueves en Paraguay. SE SUMA ALARIO Lucas Alario, delantero de Bayer Leverkusen, fue convocado ayer por Lionel Scaloni para integrar el plantel de la Selección Argentina que afrontará los amistosos frente a Chile y México en Estados Unidos durante la fecha FIFA de septiembre (serán el jueves 5 y el martes 10). El atacante de 26 años, con pasado en Colón y River, emigró a la Bundesliga en 2017 y en el inicio de la actual temporada apenas disputó 15 minutos en las primeras dos fechas. PRIMERA B METRO La tercera fecha del Torneo Apertura concluirá hoy con dos partidos: J.J. Urquiza vs Acassuso (15.30) y Los Andes vs Argentino de Quilmes (21.05). El resto de la jornada dejó los siguientes resultados: Tristán Suárez 1-0 Fénix, Colegiales 2-2 Comunicaciones, Flandria 1-2 Defensores Unidos, Sacachispas 1-1 Almirante Brown, Deportivo Armenio 1-1 UAI Urquiza, San Telmo 1-0 Talleres (RE) y San Miguel 0-1 Villa San Carlos. PRIMERA C La quinta fecha del Torneo Apertura culminó ayer con tres empates sin goles: Lamadrid 0-0 Central Córdoba (R), Argentino (M) 0-0 Luján e Ituzaingó 0-0 Victoriano Arenas. Antes habían jugado: El Porvenir 0-1 Laferrere, Leandro N. Alem 5-0 Deportivo Merlo, Sportivo Italiano 0-1 San Martín (B), Dock Sud 1-0 Berazategui, Cañuelas 3-2 Real Pilar y Deportivo Español 0-0 Excursionistas. El líder del certamen es San Martín (B), con 10 puntos. Una unidad por debajo se ubican Deportivo Merlo y Cañuelas, con 9.

