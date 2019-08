La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/ago/2019 Se golpeó, pero no quiso ser derivada al hospital







La conductora de una Gilera Smash no pudo evitar colisionar contra una Hilux que frenó delante suyo. Ocurrió a metros del Arco, sobre el puente de Av. Rivadavia. El lunes cerca de la medianoche, una Toyota Hilux que transitaba desde el Arco hacia el puente de Ruta 9 aminoró su marcha con una frenada, al tiempo que detrás suyo una señora a bordo de una Gilera Smash intentó sin éxito esquivar a la camioneta, golpeando contra el paragolpe trasero. Al poco tiempo, se hizo presente un móvil del Comando Patrulla, Zona 7, y al ser consultada la señora, manifestó que tenía un golpe en una de sus rodillas pero no necesitaba el servicio del SAME. Y, que de ser necesario, se trasladaría hasta ahí por sus propios medios. Ambos titulares intercambiaron seguros.

La Hilux frenó cerca del puente, pero la moto, que venía detrás, no alcanzó a esquivarla.

#Dato una Toyota Hilux frenó metros antes del cruce del puente del Arco, detrás venía una gilera Smash, por más que maniobró chocó el paragolpe trasero rompiendo plásticos. Se hizo presente el móvil CP zona 7, la señora no quiso traslado al hospital, Intercambiaron seguros. pic.twitter.com/0PpvvRICsq — Daniel Trila (@dantrila) August 27, 2019

