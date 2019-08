Nueva y desestimada amenaza de bomba

P U B L I C



Fue ayer por la tarde, en las fiscalías de Sarmiento y 9 de Julio. Hoy viene a la ciudad un escuadrón antibombas, pero para cumplir con el protocolo. Ninguna información oficial se difundió al respecto. Sin embargo, ayer a últimas horas de la tarde comenzó a circular una fuerte versión de una nueva amenaza de bomba que tenía como blanco el edificio de Sarmiento y 9 de Julio donde tienen asiento varias fiscalías de la justica provincial. Fuentes consultadas al respecto no sólo no negaron la versión, sino que, aparentemente, la misma habría sido desestimada por las autoridades pertinentes, aunque no se descartaba que hoy llegaría a la ciudad un escuadrón antibombas para cumplir con el protocolo y habilitar el edificio público para comenzar la jornada laboral que incluye un paro y movilización a La Plata de los trabajadores judiciales quienes reclaman a la gobernadora Vidal la reapertura de las paritarias. Además, y aparentemente por un mal entendido durante la alerta, la escuela primaria 9 también fue objeto de atención de las autoridades policiales por un motivo similar. Fue en junio pasado cuando se recibieron tres amenazas en diferentes sitios de la ciudad. Primero fue la sede del Servicio Local, sobre Ameghino y Colón; y ese mismo día, también en la Fiscalía de Sarmiento y 9 de Julio. Días más tarde, el blanco de los bromistas fue la refinería de Axion, pero ya no se trató de una amenaza telefónica: la advertencia apareció escrita en uno de los baños del sector contratista.

A pesar de la amenaza, ayer no se registró ningún despliegue fuera de lo común en el edificio de Sarmiento y 9 de Julio. #Dato esta mañana Defensa Civil de #Campana junto al Escuadrón Antiexplosivos cumplieron el Protocolo de Emergencia en el edificio de Fiscalía de diagonal Sarmiento y 9 de Julio, al igual que en la Escuela N°9 de Beruti y Dellepiane, por las versiones de amenazas de bomba de ayer pic.twitter.com/Pxl5qPe7wP — Daniel Trila (@dantrila) August 28, 2019

Nueva y desestimada amenaza de bomba

