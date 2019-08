DIVISIONES MENORES El sábado, en la previa al partido de Primera, los duelos del CBC frente a Belgrano Day School dejaron los siguientes resultados: -Séptima División: victoria 3 a 2 con goles de Bianca Tirabasso (2) y Catalina Almeida. -Sexta División: derrota 4 a 1 con gol de Valentina Peralta Rial. -Quinta División: victoria 1 a 0 con gol de Florencia González. -Intermedia: victoria 2 a 1 con doblete de María Lorena Parkkulainen. Tras ir perdiendo la mayor parte del juego, se impusieron 2-1 con un golazo de Romina Catardi sobre el final. Ahora comparten la cima junto a Santa Bárbara "E" y Huracán. Una enorme victoria. Eso consiguió el sábado la Primera Damas del Campana Boat Club el último sábado frente a Belgrano Day School (BDS). De esa manera, las Celestes comparten ahora la cima de las posiciones de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano junto a Santa Bárbara "E" y Huracán. Por la 15ª fecha de la temporada, el triunfo fue por 2 a 1 como local y después de ir perdiendo casi todo el encuentro, dado que la visita se adelantó tempranamente por intermedio de Florencia Di Menna. Pero el CBC igualó las acciones en el final del tercer cuarto (gol de córner corto de Florencia Núñez) y sobre el final, cuando el partido se moría, la talentosa volante ofensiva Romina Catardi anotó el gol de la victoria. El Boat Club entró algo desconectado a la cancha y Belgrano Day School le sacó el máximo rédito posible con un gol casi desde el vestuario. A partir de allí, las locales forzaron el repliegue de BDS, que prácticamente no volvió a generar peligro. Si bien el equipo dirigido por Gabriel Sáenz dominó las acciones y no dejó un segundo de buscar, sus llegadas no fueron ni tantas ni tan claras. Pero cuando todo parecía perdido, aparecieron los goles, ambos marcados contra el arco que da a las vías del tren. El de Romina Catardi, que entró en el segundo tiempo, fue para poner en un cuadrito: un disparo soberbio, a media altura, desde una posición imposible por la falta de ángulo, que le devolvió el alma (y las aspiraciones al título y al ascenso) a un CBC que buscaba, pero no encontraba. Y que encima estaba muy fastidioso por "horrores" arbitrales en su contra (como un gol insólitamente anulado a Florencia Núñez). Esta fue la tercera victoria consecutiva del Boat Club y su séptimo partido seguido sin derrotas. Y debido a que en el gran choque de la jornada, Huracán (que llegaba como único líder) perdió 3 a 2 de local ante Santa Bárbara "E" (que estaba segundo a 3 puntos), ahora la punta del torneo exhibe un triple empate en 35 puntos. El once inicial Celeste fue el siguiente: Romina Guerrero; Florencia Núñez, Josefina Pérez Johanneton, Candela Corrata y María Luz Gentilini; Constanza Santini, Camila Tenembaum y Camila Pérez Johanneton; Martina De La Barrera, Sofía González y Delfina Fernández Palazuelo. Ingresaron luego Romina Catardi y Bárbara Brezzi. La 15ª fecha se completó con los siguientes resultados: Vicentinos ´´B´´ 1-1 Hurling ´´C´´; C.A.S.A. de Padua 3-2 Quilmes ´´E´´; Club Manuel Belgrano 2-0 Los Pinos; y Luján Rugby Club 4-0 Comunicaciones. La próxima jornada (16ª del campeonato y quinta de la segunda rueda) se jugará el próximo sábado y tendrá al Campana Boat Club visitando a Comunicaciones. Además, también se medirán: Santa Bárbara "E" vs. Luján Rugby Club "B", Los Pinos vs. Huracán, Quilmes "E" vs. Club Manuel Belgrano, Hurling "C" vs. C.A.S.A. de Padua y Belgrano Day School vs. Vicentinos "B".

ROMINA CATARDI LE DIO LA VICTORIA AL CBC CON UN GRAN GOL EN LA PARTE FINAL DEL JUEGO.



SOFÍA GONZÁLEZ CON LA BOCHA, MANIOBRA ANTE BELGRANO DAY SCHOOL.

#Hockey Después de ir perdiendo casi todo el partido, la Primera Damas del Campana Boat Club le ganó 2-1 a Belgrano Day School con un gol de Romina Catardi en el final del juego y, así, ahora comparte la cima de la E7 del Metropolitano junto a Santa Bárbara "E" y Huracán. pic.twitter.com/6iJSgq4hiz — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 27, 2019

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club le ganaron a Belgrano Day school y son líderes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: